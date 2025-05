El video íntimo de L-Gante a pura pasión con la bailarina Rocío Clericuzzio: "Secuestrada"

El fin de semana, los pasaron una divertida noche de sábado primero en un boliche y luego ya de día se mostraron en un video en la intimidad donde se muestran muy cómplices.

"Tengo alguien que me secuestró", dijo la rubia entre risas en la grabación mientras L-Gante la tenía tomada del cuello con su mano y agregó el emoji de un corazón al mencionarlo en la red social. "Está secuestrada", contestó Elian Valenzuela.

Fue ella quien subió desde sus historias el material con el cantante que encendió las redes sociales y que demuestra que siguen en contacto y viéndose.

A pocos días de aquella imagen besándose apasionadamente en la pista de un boliche, ahora se suma este nuevo video donde los dos se muestran muy buena onda y disfrutando del momento que pasan juntos.

¿L-Gante ya encontró nuevo amor? ¿Qué dirá Wanda Nara?

La reveladora afirmación de Claudia Valenzuela sobre el vínculo de L-Gante y Wanda Nara

La relación entre Wanda Nara y L-Gante siempre se caracterizó por sus altibajos. Desde que comenzaron a mostrarse juntos, la expareja atravesó tanto momentos de cariño como situaciones de tensión y cruces en redes sociales.

En ese contexto, Claudia Valenzuela, madre del cantante, habló con Puro Show (El Trece) y contó cómo ve a su hijo actualmente: “Estoy acompañando a mi hijo, desde lo emocional está bien, sereno. Tiene muy claro lo que quiere”.

Así, dejó en claro que su hijo tomó la decisión de alejarse de Wanda, aunque ella sigue apareciendo en sus shows y buscándolo en diferentes espacios. Sin ánimo de generar conflicto, Claudia fue contundente.

“Antes que nada hay una amistad. Tal vez como pareja no se entienden, pero los lazos de amistad no se rompen tan fácilmente”, expresó al referirse al vínculo entre del joven y la empresaria. También explicó que prefiere mantenerse al margen: “Son temas que él tiene que resolver”. Y agregó: “Siempre hay idas y vueltas con Wanda, pero hay que tomárselo con calma”.

Finalmente, señaló que no ve a su hijo en busca de un nuevo romance y remarcó que, aunque no está pendiente de su vida amorosa, lo nota tranquilo. Además, aclaró que no quiere meterse en la relación con Wanda, pero sí aseguró que el corazón de L-Gante está abierto: “Cuando llegue el amor, llegará”.