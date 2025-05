La dura denuncia de Luciana Elbusto contra Belén Ludueña tras sacarla del aire a pedido de Cecilia Insinga

Así es que tras ello Elbusto no dudó en hacer un firme descargo desde sus Instagram Stories donde acusó a Ludueña de destrato hacia ella. “Paso por acá porque la verdad sentí un trato que creo que no merecía en el programa de Belén Ludueña, Mujeres Argentinas”, expresó al comienzo del primero de los dos videos.

Allí explicó que desde el lunes la producción de ese programa la estaba llamando para concretar la nota, y después de revelar que esperó "desde las 9 de la mañana para salir por zoom" creyó que no la harían por lo que se fue. Y cuando finalmente la llamaron, volvió a su casa para salir en el programa "siempre con el mayor de los respetos".

En tanto, sobre el final de la charla fue más que clara: "Siento que no fui respetada de la misma manera... Se dio una despedida que me hizo sentir incómoda. Sentí un destrato de ella como conductora cuando yo puse un respeto tres días seguidos para salir en el programa ”.

Y si bien confió que entendía el mensaje de la mujer de Brancatelli, ella también se defendió con similares argumentos. “Tengo un montón de situaciones, mis hijos estuvieron enfermos la semana pasada, cada uno trata de cuidarse como puede”, aseguró.

Fue entonces que Luciana Elbusto se dirigió directamente a Mujeres Argentinas para decirles sin pelos en la lengua: “Ustedes me pidieron hablar, les di mi palabra, estuve con ustedes. No me merecía un corte así, yo lo hubiese hecho de otra manera siendo agradecida”. Así como también agregó un texto al video para que no queden dudas, en el que sentenció: “También podría entenderla viendo que Belén emocionalmente no se encuentra bien, pero sentí un destrato cuando accedí a ellos cada vez que me llamaron”.

luciana elbusto diego brancatelli cecilia inisgna.png

El pedido desesperado de Cecilia Insinga en medio de una nota de Luciana Elbusto: "Que no hable de..."

Desde que decidió blanquear lo que tuvo con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto se sintió un poco más libre para dar detalles del vínculo que los unió por casi cinco años. La periodista recorrió varios programas contando su historia, detallando algunos encuentros y filtrando pormenores de las conversaciones que mantuvo tanto con él como con Cecilia Insinga.

Pese a que Luciana habló muy bien de todos los implicados, admitió que la esposa de Brancatelli la había llamado "zorra" en alguna oportunidad y también opinó sobre las duras publicaciones que hizo en su contra después de que el conflicto explotara en los medios.

Este viernes, mientras Luciana Elbusto daba una nota para Mujeres Argentinas (El Trece), Cecilia Insinga le escribió a Belén Ludueña para intentar poner un punto final al tema. “No sabe qué decir para seguir teniendo cámara. Diego no la bloqueó para que no hable más de nosotros, para que la corte”, disparó.

Luego, hizo referencia a una frase de la tercera en discordia, quien había asegurado que intentaba "ponerle un poco de humor" a la situación: “Esto no es para esbozar ni la mínima risa”. Y cerró con un pedido especial para que se terminara el móvil: “Nos debemos un cierre con Diego. Por favor, por mi familia y por mis hijos”.

Belén Ludueña se conmovió con el mensaje. “Me parece bien que Luciana hable, pero se trata de una familia. Cecilia no había querido hablar, hay una mujer y una familia afectada. Los chicos estuvieron internados con neumonía y soy muy de respetar eso. La están pasando mal”, expresó, y cortó el móvil de manera inmediata.