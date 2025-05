La fuerte revelación de Julieta Ortega sobre la salud de su hermano Martín en medio de su internación

“Está mucho mejor, estuve con él y estaba muy bien. Está agradecido, necesitaba que pase esto, se está recuperando. Esto recién empieza, es un camino largo, pero creo que fue lo mejor… la mejor decisión. Y fue una decisión nuestra, de la familia. Es algo que muchas veces tiene que pasar”, explicó Julieta Ortega.

Embed

Y pidió en esa línea: “La Ley de Salud Mental en Argentina debe ser realmente revisada, hay que tener en cuenta que en general, un adicto no tiene voluntad. Esperar que alguien por su propia voluntad se interne, es muchísimo”.

“Martín es genial, fue muy manso en ese sentido, es una persona tan inteligente, tan hermosa, buena persona, cooperó desde el primer momento", continuó la actriz remarcando la buena predisposición de su hermano para recuperarse.

Y contó qué le confesó él cuando lo visitó en medio de su internación: "Me dijo una cosa muy linda cuando lo visité la semana pasada, ‘lo estaba esperando. Necesitaba que pase esto’, me dijo. Fue un alivio. Tenés que poder salvar a un familiar”.

martin ortega.png

Ernestina Pais reveló duros detalles sobre la internación del hijo de Palito Ortega

Hace apenas dos semanas, salió a la luz una noticia que sorprendió al ambiente de la farándula porteña al trascender que Martín Ortega, el mayor de los hijos de Evangelina Salazar y Palito Ortega, había sido internado en una clínica psiquiátrica. Y ahora quien habló del tema públicamente fue su amiga Ernestina Pais.

Siempre con el más bajo de los perfiles y lejos de las luces de las cámaras, lo cierto es que el fotógrafo estaría surfeando una crisis relacionada con su salud mental.

Es así que Ernestina, quien mantiene una relación de amistad con la familia Ortega, aunque sin entrar en detalles, dio su visión sobre la situación de Martín y dejó un claro mensaje desde su propia experiencia personal -atravesó dos internaciones durante 2023 por cuestiones relacionadas al consumo problemático y su salud mental-.

“No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él. Pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor”, confió ante las cámaras de Desayuno Americano (América TV).

"Es una decisión que cuesta, porque uno cree que lo va a encerrar, pero lo mejor que le puede pasar a esa persona es que la familia tome esa decisión”, agregó a corazón abierto. “Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Antes de internarte, estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno”, sumó.

En tanto, sobre la última vez que vio a Martín Ortega, Pais recordó que “fue en la casa de Palito en Tortugas, un asado riquísimo”, si bien se mantuvo cauta y remarcó: “Lo que haya hablado con Martín y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí”.

“Creo firmemente en lo que te estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia. Y estoy segura de que Martín quiere estar bien”, concluyó sincera.