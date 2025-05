Analía Franchín tiró una bomba sobre el futuro laboral de Diego Brancatelli

“Brancatelli el lunes no fue a su programa, dijo que esos días no iba. Lo que me informan es que en C5N tomaron la decisión de exigirle que se presente. Fue como decirle: ‘si te gusta el durazno, bancate la pelusa’", comentó Franchín.

Acto seguido, lanzó una crítica contundente a su colega: "Él optó por no hablar porque considera que es un tema personal, pero lamentablemente es una figura pública. Ayer tuvo una actitud que no me pareció en lo más mínimo: cuando le dijo a un movilero ‘yo estoy anotando a cada uno de ustedes, los que dijeron verdades y mentiras’. Eso no estuvo bien. Es una situación fea, pero el primero que tenía que haber cuidado a su familia era él".

Mientras tanto, Cecilia Insinga reaccionó en pleno móvil de Mujeres argentinas, en medio de una nota de Luciana Elbusto con ese programa. Le escribió un mensaje directo a la conductora, María Belén Ludueña, pidiendo que se terminara con el tema: "No sabe qué decir para seguir saliendo en cámara. Diego no la bloqueó, simplemente quiere que pare", lanzó. Luego, se refirió a una frase de Elbusto, quien intentó ponerle humor a la situación: "Esto no es para causar ni una mínima sonrisa". Y concluyó con un pedido personal: "Nos falta una charla con Diego. Por favor, lo pido por mi familia y mis hijos".

La reacción de Luciana Elbusto cuando le preguntaron cómo era Diego Brancatelli en la cama

Luciana Elbusto se cansó de callar los detalles de su relación con Diego Brancatelli y ventiló información caliente al aire de LAM (América TV).

El miércoles 14 de mayo, la periodista dio un móvil para el programa de Ángel de Brito y reaccionó nerviosa cuando le preguntaron cómo era Brancatelli en la intimidad.

"¿Del 1 al 10 en la cama?", quiso saber el conductor. "No voy a decir eso...", lanzó Luciana con una sonrisa pícara. "¿Cómo que no? Trabajás en Paparazzi, querida. Hago las preguntas que veo en el portal", le reprochó Ángel.

"Pero no pasa por ese lado, sino por cómo te llevás y conectás con la otra persona", manifestó la comunicadora. "Pero la cama es importante en una relación clandestina", insistió De Brito.

Más allá del ida y vuelta picante, Luciana dejó entrever que la relación tuvo momentos de verdadera conexión emocional, aunque evitó dar demasiados detalles. “No me gusta exponer lo privado, pero hay cosas que uno guarda por respeto a todos los involucrados”, remató.