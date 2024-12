La extraña respuesta del Cholo Simeone y su mujer cuando les preguntaron si perdonarían una infidelidad

Entrevistados por la famosa periodista Vicky Martín Berrocal para su podcast "A solas", el exfutbolista argentino fue el primero en confesar si perdonaría un infidelidad. Comparándola con el robo de un ladrón, Simeone habló de la impredecibilidad de la reacción humana.

Embed

"Yo te pregunto... viene un ladrón y te roba ¿cómo reaccionarías? No sabés. Podés correr, podés pelearle... No sabés", lanzó de entrada para inmediatamente confiar: "lo más fácil de decir es no, no la perdonaría, claro. Pero evidentemente las cosas cuando pasan en el momento, cada uno es cada uno y puede ser que...", sin terminar de completar el concepto pero dando a entender que podría perdonar.

En tanto, Pereyra admitió que una infidelidad podría ser el resultado de un momento de crisis en la pareja, donde el otro no sabe cuáles son las necesidades emocionales del otro. "Puedes tener un mal momento en la pareja y tal vez yo estoy pasando un momento malo y él no se ha enterado. Y de repente eso también tira por la borda tantos años de construcción", declaró la modelo.

Así las cosas, sus declaraciones no tardaron en viralizarse en X dando por descontado que, por sus particulares respuestas, habría habido infidelidad entre ellos con una catarata de memes. "El Cholo llegando a su casa después del partido contra el Marbella" o "Esta bandera siempre tendrá razón", junto a una foto de una bandera en la que lo llaman "cornudo", fueron algunos de las letales reacciones.

meme Cholo Simeone 1.jpg

meme Cholo Simeone 2.jpg

El casamiento secreto de Carla Pereyra y el Cholo Simeone en Italia

Tras casarse por civil en junio de 2019, Diego Cholo Simeone y Carla Pereyra se casaron en secreto en Toscana, Italia, unos meses después: más precisamente el 7 de septiembre.

Así, la pareja celebró por entonces la ceremonia religiosa frente a sus seres queridos con un paisaje alucinante.

Desde su cuenta de Instagram, el DT reflejó en aquel momento su alegría por el casamiento, que contó con la participación especial de Andrea Bocelli.