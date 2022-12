La foto con la que Emmanuel Horvilleur hizo un importante anuncio junto a su pareja, y Celeste Cid lo festejó

Emanuel Horvilleur posteo embarazo novia evangelina Bourbon.jpg

"Pancita Argentina" se limitó a escribir Horvilleur mientras se lo ve acariciando el vientre al aire de su pareja. Claro que los saludos y felicitaciones no tardaron en multiplicarse en cuestión de minutos.

Desde su amigo Dante Spinetta, Griselda Siciliani, hasta Celeste Cid no dudaron en celebrar la noticia. Claro que la ex de Emmanuel evidentemente ya estaba al tanto de la buena nueva, ya que con su mensaje "Hermosura Máxima" reveló que esperan una nena y probablemente hayan elegido ese nombre para la beba que nacerá durante 2023. ¿O será que sólo fue una expresión de alegría por el anuncio?

El accidente con un fideo que llevó a una guardia a Emmanuel Horvilleur

Emmanuel Horvilleur sorprendió a comienzos de este año en Twitter al contar su llamativa experiencia con un fideo estilo mostachol y que derivó en una visita a la guardia de una clínica.

El ex Illya Kuryaki and the Valderramas compartió en las redes el pequeño accidente doméstico que sufrió luego de sacarse una uña al intentar despegar un fideo mostachol en plena labor gastronómica.

"Estar en la guardia de una clínica porque me saqué la uña intentando despegar un mostachol seco del fondo de una olla, es una de las cosas más bajón que tenga recuerdo", comentó el músico.

De inmediato, sus seguidores comenzaron a compartir distintas experiencias insólitas que vivieron con otros pequeños percances domésticos que pasaron.

"Antes de ayer se me inflamó un dedo y tenía un anillo que me estaba cortando la circulación, terminaron sacándolo LOS BOMBEROS 6 bomberos con una sierra en la guardia de la clínica, no estás solo hermano!", le comentó un seguidor al cantante, comprendiendo la situación que pasó.

¡A tener cuidado para la próxima Emma!