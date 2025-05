El difícil momento de Luciana Elbusto en medio del escándalo con Diego Brancatelli: “No estoy bien”

Embed

En tanto, sobre las versiones de que habría sido su estilista quien habría expuesto su affaire con Brancatelli, Elbusto fue tajante: “No tengo estilista. Mirá mis raíces, no les miento. Tengo dos hijos, trabajo todo el día. De hecho, mirá la hora que estoy llegando a mi casa y cuando puedo trato de hacer algo. Las manos no me las hago”.

Asimismo, dejó en claro que tuvo una charla con la esposa del colega de C5N, Cecilia Insinga. "Hablamos el primer día cuando se dijo el lunes y ya está. No hay nada más para hablar. Mientras nosotros estemos tranquilos, las partes, cada uno, nos conocemos”, explicó al tiempo que concluyó rotunda: “Mientras nosotros sepamos la verdad, los demás que crean lo que quieran. Los chats son falsos. Es verdad que me robaron el celular y ayer me vaciaron la cuenta del banco. Después de ahí, no sé, no sé si fue una maldad o quisieron dañarlo, quizás por el trabajo, a Diego. Pero ahora ya no sé nada más”.

Diego Brancatelli, Alejandra Darín y Luciana Elbusto.jpeg

Apareció un video comprometedor de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto tras la versión de romance

Hace unos días se conocieron supuestos chats entre Diego Brancatelli y Luciana Elbusto. Se trata de una conversación hot, que sería una prueba irrefutable del romance oculto del periodista deportivo y su colega.

Este viernes en Puro Show compartieron al aire un video contundente, donde se evidencia la buena química entre ellos.

En el programa de El Trece advirtieron cierta "tensión sexual" en el encuentro, que fue con motivo de la nota que Luciana le hizo a Diego para Paparazzi.

“Si veías esta entrevista sin saber que ellos dos tenían algo pasa desapercibido, ahora conociendo esta historia y sus supuestos chats decís... pará, ella arranca con una polera y después termina con un top, medio machirulo lo que digo, pero hay como una cosita ahí”, señaló Pampito.

“Hay tensión sexual chicos, ahí a Branca se lo ve haciendo del Pipa Higuaín, después ella se acerca, interactúa con él y hay franeleo, fijate la mirada de ella, y cómo la mira él a ella”, acotó Matías Vázquez.