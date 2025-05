El gesto de Mauro Icardi con Valentino López en medio de la feroz guerra con Wanda Nara

El adolescente convirtió un gol jugando para River Plate en la Copa Futam, torneo juvenil que se disputa en el exterior, y con mucha alegría compartió varias imágenes de ese momento en su cuenta de Instagram.

Entre los miles de likes recibidos se destacó el de Mauro Icardi, quien a distancia se puso feliz por el buen presente de Valentino en sus primeros pasos como futbolista.

Icardi le dio like a la publicación y quien comentó emocionado por el gol de su hijo fue Maxi López: "Qué lindo te queda el manto sagrado", expresó con orgullo el ex futbolista.

"Está gastando de más": preocupan las cuentas de Mauro Icardi desde que está con la China Suárez

De un tiempo a esta parte, Eugenia China Suárez comenzó a emular a Wanda Nara y no deja de ostentar desde sus redes sociales su nueva y lujosa vida junto a Mauro Icardi.

Sea por despecho hacia su ex o verdadero amor hacia su actual novia, lo cierto es que el futbolista no para de hacerle millonarios regalos, por lo que el entorno del rosarino se puso en alerta por el estado de sus cuentas bancarias.

Lo cierto es que tras separarse de la mayor de las Nara, Icardi compró la casa de los sueños de Wanda y se fue a vivir con la ex Casi Ángeles allí, y los viajes en avión privado alrededor del mundo también son moneda corriente para la pareja.

Así, en el reciente viaje a Miami por cuestiones laborales en el que el futbolista y la actriz hicieron muchísimas compras, además estuvieron averiguando para comprar un lujosísimo departamento en una de las zonas más exclusivas la ciudad americana.

Así lo reveló Laura Ubfal en LAM, América Tv, donde detalló que la idea de Mauro y la China es irse a vivir al país del norte en 2027.

Mientras que él querría encontrar un club en Estados Unidos para continuar su carrera deportiva, la actriz ya estaría viendo cómo convencer a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré para instalarse en Miami con sus hijos.

En este contexto, fue Yanina Latorre quien reveló que Mauro precisa un club que le pague un contrato acorde a sus necesidades. “Este pibe, con la que está gastando… A mi Wanda me dijo que está gastando de más y que no le va a quedar tanta. No tiene más el efectivo de lo que facturó”, disparó sin filtro.

Al tiempo que agregó: “Compró mucho y todas esas propiedades se las dejó a Wanda. Toda esa plata no la tiene y no la va a recuperar”, mientras que Ubfal señaló que “de todas maneras, la intención de Rosenfeld, creo, no sé qué hará Payarola, es no dejarlos salir del país a Mauro por ser deudor alimentario”.