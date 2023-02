Emily Lucius relató el calvario que vivió después de El hotel de los famosos: "Estuve un mes y medio internada en mi casa"

"No estoy viendo el programa (El hotel de los famosos). Sufrí mucho cuando salí del Hotel, ahí la pasé bárbaro, pero cuando salí la pasé tan mal que no quiero verlo", explicó.

Y contó por qué sufrió tanto: "Por todo lo que se generó posterior al Hotel, me llevo bárbaro con todos pero se generó algo que todavía no logro entender realmente".

"Estuve un mes y medio internada en mi casa con asistencia psiquiátrica, psicólogos y mi familia apoyándome. No tenía ni ganas de levantarme de la cama ni a comer, trabajar ni vivir", reconoció Emily Lucius muy fuerte.

Y cerró: "Lo único que pido es que nadie sufra con toda esta movida de los realities. Me apena mucho (el caso de Tomás Holder) porque pasé por eso y no está bueno".

Dramático mensaje de Tomás Holder de Gran Hermano 2022: excesos, ataques de pánico y desesperado pedido de ayuda

Tomás Holder de Gran Hermano 2022 anunció su alejamiento de las redes sociales por un tiempo a través de un video donde explicó que sufre de ataques de pánico y que necesita enfocarse en su salud.

"Grabo esto para todos mis seguidores. Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", precisó el joven.

Y añadió: "Voy a estar mejor y, por unos días, no voy a subir cosas. No se preocupen. Estoy bien. Volví a mi ciudad. Estoy en mi casa, con gente que me quiere, con mi familia. Nada. Un beso a todos".

Lo cierto es que luego de ese anuncio en las redes, Tomás Holder compartió un duro posteo en Instagram donde confiesa que sufrió de excesos en la noche, bajó 15 kilos, dejó de entrenar y que estará bajo control médico para poder recuperarse.

"Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol, llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses, ya sin ganas de entrenar, sin ganas de comer bien, sólo pensando todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderme entre la multitud", comenzó su crudo mensaje.

"Primero fue Cancún, después Punta del Este, luego Pinamar y Mar del Plata, nunca paré, no dormía, me mantenían despiertos diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta...", siguió el rosarino.

Y detalló: "Tuve el primer ataque de pánico en el medio de una fiesta, sentí que me moría, sentí como me iba.. y no saben lo traumático que es… aún en esa situación la gente seguía pidiéndome fotos y yo sólo buscaba oxigeno, buscaba poder respirar, recuerdo gente enojada por no poder sacarme una foto".

"Y ahí entendí y logré comprender que basura es el humano, qué basura es la persona, por eso hoy en día decido alejarme de todos esos excesos y recuperarme, volver a mi vida sana... Y quedarme cerca de la gente que me quiere por lo que soy, no por lo que les puedo dar…", explicó el ex GH.

Y cerró: "Me despido hasta nuevo aviso, los amo! Voy a estar bajo control médico con gente que me quiere!".