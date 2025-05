El confuso mensaje de Alex Caniggia al nuevo novio de Melody Luz que sorprendió a todos

Consultado por la reciente relación de Melody, Alex se mostró respetuoso y evitó entrar en polémicas. “La verdad, no me molesta. Le deseo lo mejor. Que la haga muy feliz, porque la quiero mucho. Siempre va a ser la madre de mi hija y vamos a ser familia para toda la vida”, expresó, y remarcó que no tiene nada que decir sobre la nueva pareja de su ex: “No opino. Nada más que la haga feliz”.

Por otra parte, Alex destacó el buen vínculo que mantiene con Melody y elogió su rol como madre. “Es una madraza. No le pudo haber tocado mejor madre a Venezia”, aseguró, y admitió que él no deseaba la separación. “Claramente, no quería la familia separada. Pero bueno, son cosas normales de la vida”.

Alex también se refirió a su paternidad: “Antes que nada viene mi hija y después todo el resto. Venezia es todo para mí”.

Por último, el mediático reconoció que si esta situación le hubiera tocado en otro momento, su reacción habría sido muy diferente: “Desde que soy padre estoy mucho más maduro”.

Melody Luz le puso un freno en vivo a Santiago del Azar en su primera aparición oficial juntos

Melody Luz apareció en cámara por primera vez con su nueva pareja, el cocinero Santiago del Azar. Aunque todo fue muy cordial, ella no dudó en ponerle un límite mientras estaban al aire.

La bailarina ofreció una extensa entrevista al ciclo Mujeres Argentinas (El Trece), en la que reflexionó sobre el desenlace de su romance con Alex Caniggia y el reencuentro amoroso con el chef, primicia que dio este portal.

Melody fue consultada por “los abuelos paternos de Venezia”, en referencia a Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, y respondió: “La relación es lo que ya se sabe”.

“Mariana no la conoce y creo que es un asunto más de Alex, ahí no me voy a involucrar. Y Claudio, sí, de vez en cuando la ve y seguramente cuando esté con su papá la verá”, sostuvo.

“Ya que Santiago está por ahí, me parece esencial que pueda aparecer”, señaló Virginia Gallardo, al detectar la presencia del cocinero.

Melody respondió entre risas, haciéndole gestos a Del Azar, quien aprovechó para mostrar su mano en cámara y alcanzarle un mate a Luz.

Belén Ludueña insistió: “Santiago, aparece, dale. Sos del canal. Compartí un poquito”.

Del Azar accedió y se mostró detrás de la bailarina, saludando a cámara mientras en el panel bromeaban para que se quitara la remera.

La conductora le preguntó al cocinero si “no quiere hablar y hacer una nota los dos juntos. Me encantaría”.

“No, yo no quiero que hable”, respondió con firmeza la bailarina sobre la aparición de su pareja.

Virginia volvió a bromear sobre Santiago y Melody replicó: “No, pero no es necesario que hable. Que se siente ahí al lado”.

Finalmente, Del Azar y Melody luego se mostraron juntos y hasta se animaron a darse un beso en cámara.