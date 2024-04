La revelación de Furia en su casting para entrar a Gran Hermano: "Soy muy..."

Embed

"Soy Furia. Tengo 32 años. Soy entrenadora, atleta de crossfit, doble de riesgo y creadora de contenido. ¿Por qué me gustaría ingresar a Gran Hermano? Porque tengo una personalidad única. A ciertas personas hago enojar dado que soy muy graciosa. Puedo ser irritable, pero también puedo ser buena compañera", expresó Furia en su audición.

"Me gusta entrenar. Como saludablemente. No tengo problema con el tema de las comidas. Como carne... por si me lo preguntan. Me encanta cantar, bailar y actuar. Además, modelar y sentirme única", dice en otra parte del casting.

En el video, Furia reveló que se presentó para la edición anterior del popular reality, pero no quedó. "Me presenté, no quedé... lo voy a volver a hacer", aclaró en la grabación que envió para ser elegida.

El anuncio de Gran Hermano que cambiará drásticamente el juego

Este año, Gran Hermano ha demostrado que es un formato que se reinventa constantemente. La actual edición ha tenido muchísimas sorpresas para los participantes: ingresos de familiares, visitas de ex jugadores y, como ocurrió esta semana, la incorporación de una aclamada estratega, Coty Romero.

En la casa nadie puede estar desprevenido. Todo puede cambiar en cuestión de segundos. En medio del revuelo por la llegada de la correntina se supo que los chicos recibirán un llamado en el teléfono rojo.

Así lo confirmó Santiago del Moro en un posteo en su cuenta de Instagram, donde subió una imagen del famoso teléfono rojo, dejando entrever lo que sucederá esta noche. No trascendió si sonará para dar un beneficio, un castigo o anunciar otro ingreso.

Los participantes sospechan que puede sonar, pero no se imaginan qué pasará. Algunos piensan que la llamada cambiará la placa de nominados, mientras que hay quienes están seguros que las puertas de la casa de vuelven a abrir para una nueva visita. Habrá que esperar para ver cómo se reconfigura -una vez más- Gran Hermano.