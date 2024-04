La terrible pelea a los gritos de Furia y Mauro en Gran Hermano: "No vas a ganar"

"Te lo voy a decir y no te falto el respeto ni nada, huelen mal, porque tienen el culo sucio, porque son cagones, y no va para vos solo, va para un montón", siguió y remarcó: "Nos cagan votando siempre a los mismos... siempre lo mismo. Cuando te votan seguido te hacen más fuerte, no están entendiendo, entienden mal".

Ahí, Mauro le preguntó si entonces no puede jugar. "Si podés jugar... pero no te creas que vas a sacar a alguien como una eminencia porque recién llegaste, por lo menos construirte un poco. ¡No vengas a hacerte el loquito y decir 'quiero que te vayas'!, ¿quién sos vos?", le respondió Furia.

También D'Alessio expresó que había intentado acercarse a Emmanuel, pero "no le gusta lo que hace". "No juzgues por juzgar, porque toda la casa juzga. Conocelo. Yo me junto con la gente que me hace bien. Me junto con él porque algo hermoso tiene, aprendé a descubrirlo", le contestó la tatuada.

"La gente si nos banca es porque nos quiere... Yo tengo que aprender a convivir con gente que tiene 21 años y no sabe lo que es que se te mueran tus viejos y no es mi culpa. Cada uno vino con una vida", sostuvo Furia.

Inmediatamente, Mauro le retrucó: "¿Qué tiene que ver eso? ¿Que no se me hayan muerto los viejos no quiere decir que no puedo jugar?".

"No se puede decir nada acá, se malinterpretan las cosas, todo se revoluciona a 20 mil, uno termina gritando. ¿Sabes qué pasa con él (Emmanuel)? La gente habla mal, le come la cabeza a todos. ¿Por qué no nos vienen a conocer? No somos malos, no somos lo que parecemos. ¿Tan amenazados se sienten?", disparó Furia.

La inesperada reacción de los nominados al enterarse de la votación mixta en Gran Hermano

Luego de que se conocieran los cinco nominados de esta semana que son Emmanuel Vich, Juliana 'Furia' Scaglione, Martín Ku, Damián Moya y Coti Romero, el conductor Santiago del Moro les anunció que esta domingo habría votación mixta en Gran Hermano (Telefe).

"Ustedes votaron en negativo y la gente va a votar de forma positiva", les informó el presentador. "Háganse campaña. Ahora sí es momento de pedirle a sus fandoms, a su gente que los banquen con votos positivos", agregó Del Moro.

Inmediatamente, Emmanuel y Furia comenzaron a gritar eufóricos sus nombres junto a "9009". Ambos, además, aplaudieron la noticia. Acto seguido, una de las compañeras de los nominados se animó a decir "qué buena onda", sin embargo el resto quedó helado tras el anuncio.

Coti, que ingresó el martes en reemplazo de Agostina Spinelli, no pareció sentirse muy cómoda al igual que Martín. De todas maneras, el participante que tendría menos chances de quedarse, con esta nueva regla, sería Damián. Ahora solo queda esperar.