La letal jugada de Coti Romero tras haber entrado a Gran Hermano 2023: "La quiero hacer"

Con toda la información de los participantes en estos cuatro meses de competencia, Coti Romero ingresó a la casa con el claro objetivo de desestabilizar a Furia, a quien ni siquiera saludó al llegar, e intentar quitarse el sabor amargo que le dejó el reality y consagrarse campeona.

Coti Romero quiso hacer la espontánea tras su ingreso a GH2023 - captura.jpg

Es por eso, quizás, que ni bien acomodó su valija en el cuarto de las chicas junto a la que será su cama, la entrerriana no esperó ni un minuto más para poner en marcha su estratégico juego.

Fue entonces cuando Gran Hermano la llamó al confesionario para que contase sus primeras sensaciones dentro de esta nueva chance que le da Big Brother, cuando Coti preguntó directa: "¿Esto está ocupado? ¿La espontánea? La quiero hacer". Y si bien la respuesta fue negativa, por lo que no pudo darle 3 votos a nadie, Romero demostró que va por todo y por todos.

Embed

El terrible ninguneo de Coti Romero a Furia tras su ingreso a Gran Hermano: "Ni me mira"

Una de las mejores jugadoras de la edición anterior de Gran Hermano, Coti Romero, ingresó este martes a la casa más famosa del país a través del Golden Ticket. La correntina ingresó al reality, luego de que la participante Agostina Spinelli abandonara el juego por decisión propia.

La entrada de la rubia causó euforia en casi todos los concursantes, menos en Juliana 'Furia' Scaglione. Resulta que la tatuada se sintió ignorada por Coti.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó”, le confesó Furia a Emmanuel Vich en el patio, mientras el resto estaba adentro asistiendo a Romero. Además, disparó enojada: “¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

coti romero y furia.jpg

Más tarde, el conductor Santiago de Moro habló con la casa, le dio la bienvenida a la correntina y les anunció a los jugadores que Coti podrá nominar y ser nominada este miércoles. "Desde este instante, Coti está en competencia. Entra por una persona que se fue. Entra directamente a jugar con ustedes", remarcó el presentador.

Embed

Por otro lado, hacia el final del programa, Del Moro adelantó que este miércoles habrá votación mixta. "Mañana inauguramos la semana de votación mixta", contó el conductor.

Y explicó: "Ellos no van a saber. Ellos van a votar en negativo, cuando terminen de nominar se les va a informar que es mixta. Entonces la gente va a votar a los que quieren que se quede. ¿Qué va a pasar con esto? Van a mandar muchos a placa, la gente va a definir quién se queda y quién se va. Y ahí se van a medir un poco los fandoms".