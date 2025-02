La tremenda prueba de Mauro Icardi ante la denuncia de Wanda Nara y Maxi López

Sin embargo, con el correr de los días y la fuerte reacción de familiares de la mediática sobre la supuesta denuncia, el delantero se expresó en sus redes sociales y fue contundente.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes. Porque los crie y me dicen papá, palabras textuales”, comenzó escribiendo en un largo texto.

En esa misma línea, continuó enumerando situaciones y expresó: “¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? ¿Raro, no?”.

descargo por violencia Mauro Icardi

“¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. ¿Igual vamos probando a ver quién nos hace el favor?”, remarcó irónico.

Como si eso fuera poco, siguió preguntándose: “¿La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja…pero claramente en sus leyes reina el ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Mmm, ¿raro también verdad?”.

“Tranquilos, que falta poco…les una mínima prueba de las tantas que tengo…Ahhh, me olvidaba, también pidió mi teléfono por miedo…¿Miedo a que se sepa la verdad de todo? ¿O a qué le tenemos miedo?”, manifestó.

Por último adjunto un chat con Wanda del 20 de febrero donde ella le preguntaba si quería pasar a saludar a uno de sus hijos con motivo de su cumpleaños. “Buenas noches. Tic tac. Atentos que pronto se caen las caretas”, finalizó con una foto de Johnny Deep.

Mauro Icardi descargo violencia 2

Se filtró el informe escolar que expone la violenta conducta de Icardi con uno de los hijos de Wanda y Maxi López

Este martes en LAM (América TV) revelaron que Wanda Nara y Maxi López denunciaron penalmente a Mauro Icardi luego de que uno de sus hijos contase en el colegio que el delantero del Galatasaray le habría pegado en la cabeza varias veces como castigo en diferentes oportunidades.

Así las cosas, en medio de este nuevo y delicadísimo escándalo familiar, fue el periodista Pampa Mónaco quien difundió el informe del colegio Lincoln que detalla los padecimientos de uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López. Se trata de un informe que surgió al ver que el rendimiento académico del nene no era el habitual.

El niño "demuestra necesitar espacio donde pueda conversar con confianza de sus sentimientos", comienza el escrito del colegio. "Ha manifestado estar confundido a nivel familiar (sobre todo acerca del padrastro) dice que escucha conversaciones en la casa, las noticias, y todo eso lo afecta, le tiene miedo. La mamá también lo ve así, y por tal motivo decidió llevarlo de viaje con ella durante toda esta semana y comparte haber conversado sobre el tema", prosigue donde comienzan a referirse a Icardi.

Asimismo, el colegio detalla que el menor"está preocupado y confundido por su custodia y la de sus hermanas. Los papás responden que han tenido encuentros familiares para aclarar estas dudas"; así como también que "el alumno se mostró preocupado acerca de sus sentimientos hacia su padrastro que si bien sabe que es una buena persona, ha utilizado para con él en el pasado castigo físicos 'él me pegaba en la cabeza como castigo' para marcarle su mal comportamiento. Agrega que a veces él ha utilizado palabras hirientes para referirse a ellos".

Es así que la institución le recomendó a los padres del menor que bloqueen las "aplicaciones o noticias que puedan brindar informaciones que puedan afectarlo".

El texto del gabinete psicopedagógico del colegio detalla también que "la mamá comenta que el padrastro está reclamando la tenencia de ellos a pesar de no ser sus hijos biológicos", por lo que remarca que " el vínculo se encuentra en un momento muy complicado actualmente".

Tras este detallado informe luego de varias charlas con el alumno, el colegio Asociación Escuelas Lincoln le solicita a la familia que evite los accesos a la información de los medios y las redes sociales en el menor y que sea la madre quien quien dé los datos de lo que realmente sucede, así como la institución se pone a disposición de la familia para acompañarlos en este complejo proceso.

Por último, el colegio detalla lo acordado con Wanda Nara y Maxi López, padres del niño:

- La familia se compromete a realizar el diagnóstico que a él solicitó y hacer seguimiento de ambos.

- El colegio se compromete a continuar el acompañamiento.

- La familia se compromete a trabajar con la tutora para ambos niños en las áreas curriculares de matemática y lengua (español).