Marcelo Tinelli recordó cómo fue su cita con Pamela Anderson y el insólito motivo por el que no siguieron

Tinelli, sin cambiar de postura, reafirmó su impresión con una frase que descolocó a todos: “Yo también le hubiera dado en su momento pero me pareció un moplo. A esta le corto el rostro, ¿pero qué se cree que es?”.

En medio del divertido intercambio, Fede Bal sumó un dato sobre la vida sentimental de Anderson: “Y sale con un actor de Hollywood que es Liam Neeson, de Búsqueda Implacable. Un señor grande también para ella, como que siempre ha tenido gente más joven".

¿Con qué famosa estuvo Marcelo Tinelli mientras estaba en pareja?

Marcelo Tinelli, en su streaming Estamos de paso (Carnaval), volvió a referirse a su vínculo con Momi Giardina, con quien mantuvo una relación cuando ambos estaban sin pareja y él acababa de terminar con Guillermina Valdés. Durante una charla descontracturada en vivo, el presentador dejó a todos boquiabiertos con una frase cargada de humor sobre su intimidad.

“A Momi la adoro, la amo, es una genia”, reconoció en alguna oportunidad el animador sobre aquel lindo vínculo que tuvo con ella. Mientras rememoraba ese romance en su programa, su compañera Carla Conte quiso saber con precisión cuánto tiempo duró la relación, según publicó Paparazzi.

Fue entonces cuando Sabrina Rojas se animó a hacerle una pregunta con tono provocador: “¿Cuánto tiempo visitó Momi el departamento?”. Tinelli, lejos de incomodarse, respondió con una broma que descolocó a todos y que hizo referencia a los rumores recientes que lo vinculan con Rojas: “¡Menos que vos!”, lanzó entre risas, dejando sorprendida a la actriz y conductora de Pasó en América. Después de ese momento divertido, la conversación tomó otro rumbo en medio del dinamismo del vivo.

Hace poco, el conductor confirmó su ruptura con Milett Figueroa, la modelo peruana con quien comenzó una relación en 2023 tras conocerse en el Bailando. En medio de esa separación, surgieron especulaciones que lo relacionaban con Sabrina Rojas, aunque ambos se encargaron de desmentirlo públicamente.

"Es una separación entre una pareja donde hubo mucho amor. Es una etapa terminada, concluida. Gracias a Dios no hay una tercera ni un tercer acá, nadie. Confío ciegamente en ella y ella confía ciegamente en mí, y ya sabemos lo que somos cada uno. A mí nunca me ha tocado esto de un tercero para terminar una relación. Gracias a Dios he podido terminar mis relaciones bien, con una cuota de madurez y un mensaje bueno", aclaró el conductor en una conversación telefónica con Mariano Iúdica durante Polémica en el bar.