El llamativo cambio en el posteo romántico de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa que Ángel de Brito no pasó por alto

Marcelo Tinelli sorprendió con una declaración de amor en redes tras reconciliarse con Milett Figueroa, pero el posteo cambió misteriosamente en pocas horas.

14 oct 2025, 21:57
tinelli milett, de brito

En medio de la reconciliación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli sorprendió con una publicación cargada de romanticismo en sus redes sociales. Sin embargo, el gesto no pasó desapercibido para Ángel de Brito, quien detectó un curioso detalle en el posteo y lo reveló en LAM (América TV).

"Vieron que le dedicó un posteo muy romántico. Lo cambió todo", comentó el conductor, mientras mostraban la versión actual del mensaje. "Feliz de estar en tu país y contigo, mi amorcito, Milett. Te amo siempre", escribió Tinelli en su cuenta de Instagram.

Lo llamativo es que ese texto reemplazó una publicación anterior mucho más extensa y emotiva: “Te voy amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy amar de cualquier manera, te voy amar en tus días buenos pero también te amaré mucho más en tus días malos si es necesario, te voy amar de la manera más sincera, te voy amar porque tú me haces sentir bien, porque me haces feliz, te amaré por siempre mi vida”.

Ante el cambio repentino, De Brito lanzó con ironía: "¿Quién cambia un post entero de un día para el otro?". A lo que Yanina Latorre respondió sin filtro: "Marcelo Tinelli que está cambiante".

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, Fefe Bongiorno aportó una revelación inesperada: "El texto de Marcelo no lo escribió él. Lo copió y lo pegó. Acabo de encontrar una publicación desde como un año de una cuenta de Facebook que dice exactamente eso".

"Es de una persona random", agregó con sorpresa. Y remató con humor: "Es como cuando buscás 'texto para tu pareja' o 'mensaje para tu mamá para el Día de la Madre'".

tinelli milett

¿Cómo fue la charla que llevó a Milett Figueroa a reconciliarse con Marcelo Tinelli?

Luego de varias semanas de especulaciones tras las palabras de Marcelo Tinelli en su nuevo programa de streaming, donde confirmó su separación de Milett Figueroa, este miércoles la modelo peruana rompió el silencio y reveló que la pareja se reconcilió.

Antes de emprender viaje a Perú junto a Tinelli, Milett brindó una entrevista a LAM (América TV) en la que aseguró que el vínculo sentimental entre ambos está más sólido que nunca. Reconoció que, como en cualquier relación, existen diferencias, pero remarcó que el amor prevalece.

“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, expresó con entusiasmo frente a las cámaras del ciclo conducido por Ángel de Brito, al ser consultada sobre los días que compartirán en su país natal. Allí grabarán escenas para la segunda temporada del reality de Tinelli y su familia. Además, Milett adelantó que será anfitriona en Lima, aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre el contenido del programa. “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, comentó con cautela.

Fue en ese momento de la entrevista cuando la modelo confirmó que, tras el anuncio público de ruptura por parte del conductor, lograron recomponer la relación. “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, afirmó con convicción.

Finalmente, Milett cerró la nota con una reflexión sobre el vínculo que los une: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”. Con estas palabras, dejó en claro que lograron superar el conflicto que había generado incertidumbre en torno a la pareja nacida durante las grabaciones de Bailando 2023.

