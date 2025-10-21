El romántico gesto de Milett Figueroa hacia Marcelo Tinelli tras su reconciliación que no pasó desapercibido

Así, entre cenas románticas, miradas cómplices y mensajes cargados de ternura, Milett y Marcelo siguen apostando al amor, dejando atrás los rumores y consolidando su relación día a día.

Cómo fue la reconciliación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Tras varias semanas marcadas por la incertidumbre luego de que Marcelo Tinelli anunciara públicamente en su nuevo programa de streaming la separación de Milett Figueroa, este miércoles fue la propia modelo peruana quien confirmó que la pareja se reconcilió y atraviesa un buen momento.

Antes de viajar a Perú junto a Tinelli, Milett brindó una entrevista a LAM (América TV), donde despejó todas las dudas sobre su vínculo sentimental. Aseguró que entre ellos reina el amor y que, como en cualquier relación, las diferencias existen pero se superan.

“Es un viaje muy especial, muy lindo. De verdad que se va a disfrutar un montón”, expresó con entusiasmo frente a las cámaras del ciclo conducido por Ángel de Brito, al hablar sobre los días que compartirán en su país natal para grabar escenas de la segunda temporada del reality de Tinelli y su familia. Además, reveló que será anfitriona en su tierra, aunque prefirió no dar demasiados detalles sobre el contenido del programa. “No puedo adelantar mucho porque eso va a estar en el reality, pero estoy muy feliz. Es un viaje muy especial para mí”, comentó con cautela.

Fue en ese momento de la nota cuando Milett confirmó a la notera de América TV que efectivamente hubo una reconciliación con el conductor argentino, luego de que él hiciera pública la ruptura semanas atrás. “Sí. Estamos muy bien. La verdad que el amor es increíble y eso es lo que importa”, afirmó.

Finalmente, cerró la entrevista con una reflexión sobre la dinámica de pareja, dejando en claro que lograron superar el conflicto: “En una relación, la comunicación es importante. A veces explotamos como todo ser humano, pero hay muchas charlas y sobre todo mucho amor”. Así, Milett dejó en evidencia que el vínculo iniciado durante las grabaciones del Bailando 2023 sigue adelante, fortalecido por el diálogo y el afecto.