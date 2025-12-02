Maxi López dejó en evidencia a Wanda Nara con una revelación brutal

El momento, captado en plena visita al camarín, combinó humor, complicidad y un toque de polémica.

¿Qué dijo Maxi López de La China Suárez y Mauro Icardi?

Maxi López estuvo este lunes en exclusivo en SQP (América TV), donde habló de todo con Yanina Latorre, y uno de los temas más picantes surgió cuando tuvo que opinar sobre Mauro Icardi y La China Suárez.

Maxi se mostró mucho más relajado y amigable con Yanina, en sintonía con esta nueva etapa “post divorcio” de Wanda Nara, y por eso respondió sin filtro todas sus preguntas.

“¿Le darías a la China Suárez?”, lanzó sin filtro la conductora, quien incluso tuvo que repetir la pregunta después de un largo rodeo del exfutbolista. “Me gusta… cómo baja la música”, señaló él con humor, en referencia a los efectos que sumaba el musicalizador del programa.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, indicó Maxi, aludiendo a que prefiere no opinar sobre la mujer que provocó la furia de Wanda hace cuatro años.

Fue entonces cuando Yanina le pidió que hablara sobre la pareja que conforman desde hace un año la actriz y Mauro Icardi. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, comentó Maxi.

Sin embargo, la pregunta principal seguía sin respuesta, por lo que Majo Martino insistió: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, López se concentró y sacó un as de la manga para terminar con el tema: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, aseguró.