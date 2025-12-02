A24.com

Maxi López dejó en evidencia a Wanda Nara con una revelación brutal

Maxi López se puso picante y mandó al frente a Wanda Nara en un video que se hizo viral en las redes sociales.

2 dic 2025, 19:10
Maxi López protagonizó un momento inesperado en los estudios de Telefe que rápidamente se volvió tema de conversación. Como participante de MasterChef Celebrity, el exfutbolista visitó el camarín de Wanda Nara, conductora del certamen, acompañado por Sebastián Yatra, quien estuvo como figura invitada. Lo que parecía ser una simple recorrida terminó derivando en una escena divertida y, sobre todo, reveladora.

Mientras recorrían el espacio personal de la conductora, el cantante colombiano quedó impactado por las fotos que Wanda tiene exhibidas en su living. En todas las imágenes, la mediática luce impecable, algo que llamó especialmente la atención del artista. Fue entonces cuando Maxi López no dudó en lanzar su comentario sin filtro. “¡Todo Photoshop!”, dijo entre risas, dejando expuesta a la madre de sus hijos frente a Yatra y a todo el equipo presente.

La reacción no tardó en llegar. El primero en defender a la conductora fue el jurado del certamen, Damián Betular, gran amigo de Wanda, que intervino de inmediato para desmentir la frase del exfutbolista. “¿Qué Photoshop?”, retrucó, sorprendido por la ocurrencia de Maxi, quien siguió adelante con su humor punzante.

Fiel a su estilo relajado y mordaz, López remató la escena con un guiño cómplice hacia los presentes. “Sí, acá hay un ayudín”, agregó, dejando en claro que su comentario era una mezcla de broma y picardía, pero manteniendo el foco en la estética perfecta de las fotos que decoran el espacio de la conductora.

El momento, captado en plena visita al camarín, combinó humor, complicidad y un toque de polémica.

¿Qué dijo Maxi López de La China Suárez y Mauro Icardi?

Maxi López estuvo este lunes en exclusivo en SQP (América TV), donde habló de todo con Yanina Latorre, y uno de los temas más picantes surgió cuando tuvo que opinar sobre Mauro Icardi y La China Suárez.

Maxi se mostró mucho más relajado y amigable con Yanina, en sintonía con esta nueva etapa “post divorcio” de Wanda Nara, y por eso respondió sin filtro todas sus preguntas.

“¿Le darías a la China Suárez?”, lanzó sin filtro la conductora, quien incluso tuvo que repetir la pregunta después de un largo rodeo del exfutbolista. “Me gusta… cómo baja la música”, señaló él con humor, en referencia a los efectos que sumaba el musicalizador del programa.

“Yo debo ser un poco anticuado, pero me pasa como cuando decían ‘la mujer de un amigo tiene bigote’. Está claro”, indicó Maxi, aludiendo a que prefiere no opinar sobre la mujer que provocó la furia de Wanda hace cuatro años.

Fue entonces cuando Yanina le pidió que hablara sobre la pareja que conforman desde hace un año la actriz y Mauro Icardi. “Creo que se encontraron… te lo digo desde la vereda de enfrente. Se complementan, son tal para cual”, comentó Maxi.

Sin embargo, la pregunta principal seguía sin respuesta, por lo que Majo Martino insistió: “¿Le darías a la China Suárez?”. Esta vez, López se concentró y sacó un as de la manga para terminar con el tema: “Para mí, mi Daniela es diez veces más”, aseguró.

