Muerte de Mila Yankelevich: revelan la dura pena que podría recibir el capitán del barco

Además, revelaron elementos que complicarían seriamente la defensa del imputado: “Hay varias cosas que complican su caso. En primer lugar, la vista hacia adelante del capitán estaba obstruida por una estructura y por una grúa”. A eso se suma otro punto crítico: “El problema era que aparte no habían designado a nadie para que vigile, o sea, no había nadie atento a esa situación”.

Pero el dato más delicado surgió tras los peritajes: “Se peritó el celular y parece que estaba usando el celular en el momento del choque”, afirmaron, lo que podría agravar la imputación.

El hecho tuvo consecuencias devastadoras: “Fallecieron tres niñas a causa de esto, una es Mila, de 7 años, después había una de 10 años que es estadounidense y una chilena, de 13”, detallaron en el ciclo, donde también aclararon que los estudios toxicológicos dieron resultado negativo.

Por último, remarcaron que el proceso judicial ya está en marcha y avanzando: “Ya hay una acusación formal y con esta información sobre lo del celular da a entender que no habría estado tan atento el capitán. Seguirá su rumbo en la justicia”.

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Cómo es, por dentro, el polémico campamento de Cris Morena en Punta del Este que cuesta 1500 dólares

El verano en Punta del Este tuvo un protagonista inesperado: Cris Morena. A comienzos de enero, la productora sorprendió en sus redes sociales con un anuncio que generó revuelo inmediato: un campamento artístico pensado para jóvenes con ganas de explorar su talento.

La propuesta sonaba irresistible: convivencia en un entorno paradisíaco, grupos reducidos y la posibilidad de vivir el arte las 24 horas, acompañados por docentes y artistas.

La noticia, sin embargo, no tardó en dividir opiniones. El costo -unos 1500 dólares- encendió la discusión en las redes. Para algunos, era un precio excesivo; para otros, una inversión en la posibilidad de acercarse al universo creativo de Cris. Entre bromas y críticas, circularon comentarios que lo describían como “un campamento para adelgazar”, lo que alimentó aún más la polémica.

Pero la historia dio un giro cuando apareció un testimonio en primera persona. En TikTok, una joven llamada Oli Firpo compartió un video que mostraba cómo había sido su experiencia dentro del retiro. Allí, con imágenes y relatos, dejó en claro que lo disfrutó al máximo.

El registro de Oli fue un recorrido completo por la rutina del campamento, que comenzó el 21 de febrero. Desde los desayunos con pan, huevos, queso, jamón y palta, hasta las actividades grupales en el bosque, los ensayos en salas interiores, las grabaciones, los almuerzos con milanesas, tartas, arroz y ensaladas. Todo acompañado por la presencia cercana de Cris, quien se mostró disponible para guiar a los adolescentes en cada paso.