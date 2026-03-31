Yanina Latorre aseguró que Andrea del Boca recibe ayuda en Gran Hermano: "En el confesionario..."

Además, la panelista fue más allá y deslizó posibles beneficios dentro del juego. " Le dan data en el confesionario", afirmó, sugiriendo que existiría un trato diferencial por parte de la producción, algo que, de ser cierto, generaría un fuerte impacto en la credibilidad del reality.

Embed

Mientras tanto, desde la producción de Gran Hermano no hubo una respuesta oficial sobre estas acusaciones. El tema sigue creciendo y promete abrir un nuevo foco de conflicto dentro y fuera de la casa, con una audiencia cada vez más atenta a lo que sucede detrás de cámara.

Qué dijo el cuñado de Andrea del Boca

Andrea del Boca se consolidó como una de las figuras más fuertes de la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe. Con el correr de las semanas, su personalidad y su extensa trayectoria en la ficción fueron ganando protagonismo dentro de la casa.

Luego del fuerte cruce que tuvo con Sol por la comida —en el que incluso se deslizaron comentarios despectivos hacia su carrera en telenovelas—, quien salió a respaldarla públicamente fue su cuñado, Enrique Torres, reconocido autor de varios de los éxitos que ella protagonizó a lo largo de los años.

A través de sus redes sociales, Torres compartió un extenso descargo en defensa del género de las telenovelas, destacando su valor cultural y popular. Incluso sumó referencias teóricas para reivindicar las llamadas soap opera, en un mensaje que no pasó desapercibido.

En ese contexto, fue entrevistado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV), donde además de referirse al presente de Andrea en el reality, enfrentó los rumores sobre una supuesta interna familiar.

"Acá en Argentina se dice que ustedes están distanciados y que no querían tener ningún tipo de vínculo con Andrea", planteó de movida Pallares frente a lo cual Enrique fue claro y directo. "No, no. Vamos por partes: Estamos distanciados, tienen toda la razón del mundo. Vivimos en Los Ángeles, así que imaginate la distancia que hay desde Los Ángeles a Buenos Aires", expresó de movida.

Lejos de confirmar un conflicto, el guionista desestimó las versiones de pelea y habló con ironía sobre el tema: "Ahora, todo el resto hermano... Me han llamado para preguntarme tantas tonterías, y lo peor de todo es que me lo están haciendo pagar porque yo fui periodista de espectáculos, y el mismo jueguito también lo hice yo en su momento. Y vivía de eso".

Por último, aclaró cómo es el vínculo familiar en la actualidad. Conviviendo desde hace décadas con Anabella —hermana de la actriz—, aseguró que tanto ellas como su hermano Adrián mantienen una relación cercana y de acompañamiento, especialmente en lo referido al cuidado de su madre. "Son muy unidos", afirmó sereno, desmintiendo de plano cualquier tipo de conflicto.