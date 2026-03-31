Rocío Robles habló de su relación con Adrián Suar, la maternidad y opinó sobre Araceli González

En cuanto a la posibilidad de formar una familia, Robles sorprendió con su postura: “Nunca fue mi deseo ser madre. Tal vez más adelante, pero no, nunca fue un deseo, ni de chica. No es algo que tenga proyectado a futuro”.

Sobre el casamiento, admitió que es un tema que ya hablaron, aunque hoy no está entre sus prioridades: “Lo del casamiento fue tema de conversación con él, si hay algo que tenemos es diálogo. Pero si tuviera un momento libre me voy de viaje, hoy no tengo ganas de ponerme a hacer un vestido, una fiesta”. De todas formas, dejó entrever el compromiso mostrando el anillo que ya recibió.

Por último, también se refirió con respeto a la ex pareja de Suar, Araceli González, con quien el productor tiene un hijo en común: “No me voy a meter, pero objetivamente, siempre que haya paz va a ser lo mejor para ambos. Ellos son familia porque tienen un hijo en común, y me da alegría. Siempre cerrar algunas etapas trae paz”.

Aunque aclaró que no tienen trato personal, Robles se mostró abierta a un posible encuentro: “La conozco por la tele, me parece una mina trabajadora, bella, es la mamá de Toto, le deseo lo mejor”.

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Cuál fue la reveladora declaración de Fabián Mazzei sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Semanas atrás, Fabián Mazzei visitó Intrusos (América TV) y se refirió a la polémica que tuvo como protagonista a su pareja, Araceli González, quien se quebró en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de su separación de Adrián Suar.

Mazzei explicó por qué decidió salir en defensa de su mujer en aquel momento: “Se me salió la chaveta. No me gusta cuando dicen bolude.. por no decir otra cosa. Entonces ahí sí tengo que decir mi verdad y la que creo yo. Trato de aclarar y hay gente que te cree y gente que no”.

El artista agregó: “En este medio es así, nos conocemos mucho. Cuando hay alguien que habla y vos sabés que tiene todo un veraz atrás... Entonces mejor cuidate porque se me puede saltar la chaveta más y me voy de boca”.

Consultado por Daniel Ambrosino sobre qué fue lo que más lo molestó, Mazzei respondió con firmeza: “Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife. Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó y pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal”.



Finalmente, el actor explicó que Araceli había pedido a la producción de Mirtha Legrand que editaran esa parte, pero no lo hicieron: “La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso. Son las reglas del juego, el tema que ella fue totalmente sincera y pasó eso”.