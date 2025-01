Mirtha Legrand expuso el exigente pedido que la China Suárez le hizo a Nacho Viale cuando eran novios

Fue allí cuando Chiquita recordó picante el pedido que la China Suárez supo hacerle a Nacho frente ella, que finalmente no pudieron cumplir.

Embed

"Me acuerdo que llegamos a un restaurant y estaban comiendo ellos. En un momento ella le tomó la mano y le dijo 'Nacho promete que no me vas a dejar nunca', y al poco tiempo se separaron", confió pícara la diva al tiempo que afirmó que le gustaría mucho invitar a su programa tanto a Wanda como a la exnovia de su nieto, hoy productor del legendario ciclo televisivo.

Por último, consultada sobre a quién le cree más, a la China o a Wanda, Mirtha Legrand fue cauta al abstenerse de opinar asegurando no conocerlas "suficientemente", así como directamente declaró no querer opinar ante la picante pregunta de si le hubiese gustado que Eugenia Suárez hubiese seguido siendo parte de la familia.

China Suárez y Nacho Viale - captura Intrusos.jpg

Mirtha Legrand fue al teatro en Mar del Plata y lloró de emoción por el cariño del público

Mirtha Legrand disfrutó de la comedia "Las Chicas Solo Buscan Divertirse". Al llegar al teatro, fue recibida por el productor Aldo Funes, con una alfombra azul de casi 100 metros y un operativo especial con músicos en la calle y la escolta de la Guardia del Mar.

La diva no escatimó en elogios hacia la obra, destacando la calidad y el talento de todo el elenco. La función, que se desarrolló en el Teatro Santa Fe, fue un éxito rotundo, con un público entusiasta que se rindió ante las divertidas situaciones y el humor de la pieza. La presencia de la conductora en sala fue un atractivo adicional para los asistentes, quienes pudieron disfrutar de una noche llena de risas y buena compañía.

Mirtha Legrand

Tras finalizar la función, Mirtha Legrand no dudó en expresar su opinión sobre la comedia. Desde su butaca, destacó que la obra "Es una Comedia Imperdible, llena de humor y frescura, que logra conectar con el público desde el primer momento", comentó la conductora, quien se mostró particularmente impresionada por la energía y el carisma de los actores en el escenario.

Esta propuesta teatral cuenta con la producción de Aldo Funes con un elenco de primer nivel, que está compuesto por las destacadas actrices Laura Novoa, Valentina Bassi y Kitty Locane, y los talentosos actores Fabio Di Tomaso, Sergio Surraco y Gastón Ricaud, quienes aportan sus diversas trayectorias para darle vida a una historia llena de humor, chispa y encanto.

Mirtha Legrand

Tres amigas deciden tomarse un día libre en algún hostel de Argentina con la idea de ayudar a una de ellas a transitar su separación. Una serie de hechos desafortunados, más la presencia de dos extraños y un streaper, hará que las cosas se vayan complicando cada vez más. Ellas tienen muy en claro el motivo que las llevó hasta allá e irán enfrentando cada obstáculo que se les presente; porque en definitiva, “Las Chicas Solo Buscan Divertirse”.

“LAS CHICAS SOLO BUSCAN DIVERTIRSE” es una comedia con mucho humor y situaciones muy disparatadas que rompe con viejos paradigmas y es, ante todo, una historia donde la Amistad, el Amor y la Libertad se fortalecen para trascender todo tipo de obstáculos y barreras.

La comedia se presenta en el Teatro Santa Fe de martes a domingo a las 21.30 horas .Con un elenco consagrado y un guion lleno de humor y picardía.