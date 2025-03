El dato que confirmaría el determinante plan de Wanda Nara con el peor final para L-Gante

mensaje de Wanda Nara a L-Gante

No obstante, las crecientes dudas de todo tipo sobre la armonía de la pareja fueron creciendo. En tanto, horas después de la mentada operación del cantante, fue Yanina Latorre quien reveló un dato que confirmaría las dudas de la mayor de las Nara sobre las buenas intenciones de L-Gante.

Así, después de que circulasen fuertes versiones de que Wanda planeaba dejar al músico porque “había vuelto a las andanzas”, la angelita reveló en una de sus ya icónicas Instagram Stories que efectivamente Nara la llamó para que le diga de dónde había sacado esa información.

“Wanda quiere saber quién me contó lo de la girita de L-Gante. No vendo fuentes. Ella sabe que no miento”, confió picante la comunicadora confirmando así la desconfianza de la mediática sobre su actual pareja.

Wanda quiere saber sobre la girita de Lgante.jpg

El provocador gesto de Mauro Icardi a L-Gante en medio de los rumores de crisis con Wanda Nara

El escándalo entre Mauro Icardi y Wanda Nara está cada vez más lejos de llegar a su fin y la coincidencia de ambos en Turquía sumó nuevos capítulos a la historia de provocaciones e indirectas entre la ex pareja.

En esta ocasión, quien envuelto fue L-Gante, que mientras enfrenta rumores de una crisis con Wanda, fue asociado a una imagen que compartió el futbolista con un look muy similar al que el cantante lució en su último a viaje Europa.

Mauro Icardi y L-Gante pasamontañas

En una publicación donde Mauro se mostró junto a la China paseando por Estambul, se lo vio utilizando por primera vez un pasamontañas como parte de su vestimenta y para muchos fue un detalle que no pasó desapercibido.

Lo cierto es que Juariu, atenta a los detalles de las redes, compartió en sus redes el mensaje que le envió un usuario donde comparaba a Mauro con Elián. “Está como estaba L-Gante en Paris”, le escribieron.

Como si eso fuese poco, en uno de esas fotos muchos notaron un fuerte gesto en la mano de la China, que tenía su dedo como la seña de fuck you.