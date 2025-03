Cinthia Fernández reveló cómo está su relación con Roberto Castillo tras nuevas versiones de crisis

Es por eso que en las últimas horas la expareja de Matías Defederico no dudó en despejar las dudas de sus seguidores sobre este tema cuando le consultaron a través de la cajita de preguntas de Instagram si estaba peleada con Roberto.

IG Cinthia FErnández.jpg

"La verdad, mostré poco porque estaba preocupada por mi quiste y además, tengo mucho trabajo", confió de entrada Fernández ya mucho más aliviada y, ante la consulta concreta por su noviazgo, Cinthia aclaró directa: "No estoy peleada para nada. Lo amo más que ayer y menos que mañana".

En tanto, también le contó a sus seguidores que con Castillo ya conviven y detalló: "Tenemos dos casas. Vivimos algunos días en Escobar y otros en Capital", concluyó más feliz que nunca.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo.jpg

Cinthia Fernández anunció cuándo será su casamiento con Roberto Castillo

A pesar de que el romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo comenzó teñida por un escándalo de dimensiones por las furiosas acusaciones de la ex del abogado, deslizando que haber sido engañada por su pareja con la bailarina, lo cierto es que la relación avanza a paso firme.

Y aunque allá por octubre del año pasado se los vio discutiendo fuerte en un viaje que hicieron a la provincia de San Luis, Cinthia y Roberto rápidamente pensaron en dar un paso más en la relación.

Así, en el mes de noviembre de 2024 fue la propia Cinthia Fernández quien habló desde sus redes sociales sobre su casamiento al responder consultas desde la famosa cajita de preguntas de Instagram al contar que planean casarse en diciembre de 2025.

Cinthia Fernández - casamiento.jpg

"¿Ya estás preparando el casamiento?", fue la consulta puntual que Cinthia respondió concreta: "Aún no. Me tengo que poner con una reforma de la casa, fiestas, vacaciones y proyectos para el año que viene. Ni bien tenga en marcha esto, me pongo con todo a organizar para diciembre del año que viene".

En tanto, frente al piropo de otra seguidora para Castillo al verlo en un programa de televisión calificándolo de "guapo", la mamá de Bella, Charis y Francesca no dudó en responder "Mirándolo en vivo. Lo parto".