La impactante respuesta de Morena Rial ante las críticas por sus actitudes tras quedar en libertad

“No me llegó ninguna notificación, me lo dijeron cuando estaba detenida y se podrán imaginar que no me acuerdo. Yo esperaba que me notificaran, que me digan el lugar, la hora, si yo no tengo por qué esconderme”, aclaró en primer lugar.

Luego, algo enojada por los comentarios, disparó: “Me matan a mí en todos los programas y canales a toda hora cuando hay gente que también tiene otras causas y le tiran flores. ¿Cómo es? No entiendo”.

“A mí nadie me dijo en la cara, si vos tenes un problema conmigo de última decímelo en la cara. Todos se hicieron los copados, buena onda, y después salen por atrás matarte”, expresó acerca del trato de los medios.

En tanto, finalizó con una fuerte declaración y sentenció: “A mí no me cambia igual. Si fuera otra persona o de mente frágil…No se…Ya tendría que estar ahorcada con todo lo que hablan o dicen. Pero dentro de todo yo estoy bien, se lo que hice y sé quién a le debo o no le debo. Me resbala lo que digan”.

Los terribles audios de Carmen Barbieri apuntando contra Morena Rial: "Podría haberle preguntado..."

Se desató una impensada polémica entre Morena Rial y Carmen Barbieri luego de que la hija del periodista fue entrevistada en Mañanísima, El Trece.

Ahí se abrió la posibilidad de que se sume al panel del ciclo matutino por unos días antes de que termine de salir al aire este viernes. Sin embargo, la conductora explicó por qué decidió ella que Morena Rial no esté en su programa al otro día de la entrevista.

En este contexto, luego de los descargos cruzados de ambas protagonistas, en A la Tarde, América TV, se difundieron duros audios de Carmen refiriéndose a la polémica con la hija de Jorge Rial.

"La gente es libre y especialmente los periodistas al opinar lo quieran sobre mí, yo creo que hice una buena nota. Lo demás es todo un manejo, son órdenes de la producción que yo acato porque además estoy de acuerdo, nunca me lavé las manos menos ahora", comenzó la conductora.

Y explicó: "Sentarla en la mesa me pareció una buena idea porque ahora va a hablar sin hablar de ella. Yo pensé que ella tenía una lengua importante como tenemos todas, pero no".

"Nadie le iba a hacer un contrato por tres o cuatro días que le faltaba al programa. Vamos a ver si sirve de panelista pero no en mi programa porque termina y ella lo sabía, todos lo saben", sentenció Carmen sobre la posibilidad de que Morena se sume a panel.

En esa línea, argumentó: "Mis productores no están buscando personajes y notas para levantar el rating si ya el viernes termina el programa, sí están buscando contenido porque hay que seguir trabajando hasta el último día con toda la fuerza".

"El rating nuestro con ella no se levantó y no la llamamos para levantar el rating, la llamamos para tener la nota que muchos estaban buscando", le contestó firme Carmen Barbieri a Morena Rial tras su comunicado.

"Y yo fui muy correcta, le podría haber preguntado muchas cosas más. Sin embargo me cuidé, la cuidé, pero andá hacérselo entender. No me interesa tampoco", finalizó.