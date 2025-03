El fuerte cruce de Katia con Eugenia en Gran Hermano que desestabilizó la casa: "Te hacés la picante y..."

"¿Quién te mira? Si estás tirada todo el día, nadie te ve la cara", fue la inmediata reacción de Eugenia quien la tiene cruzada desde que llegó por la eterna pelea por los cigarrillos.

Y como desde hace algunos días la jugadora de La Matanza no se guarda nada, no dudó en recitarle un rosario a modo de descargo en su defensa.

"Hay un montón de personas que duermen un montón y están cansadas y nadie dice nada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te molesta que duerma? Cuando hay que hacer una actividad o hay que participar en un en vivo, estoy. Y fijate que ahora estoy en el ojo de la tormenta. ¿Viste cómo me inflan ustedes que me hacen grande? Ustedes mismos me hacen grande", disparó picantísima.

Pero Eugenia optó por minimizar los dichos de La Tana, al deslizarle irónica: "Me torrás. Ni para pelear me diviertes, te juro. Me duermo, me duermo, me duermo". Pero sus palabras no hicieron más que envalentonar aún mas a Katia. "Apenas llegaste, te quisiste colgar de mi culo. La querías picar, te querías hacer la picante y tenés un hambre", arremetió.

"Ay, sí, pero ¿qué significa tengo hambre?", atinó a preguntar Ruiz despreocupada, al tiempo que La Tana la invitó a que lo averigüe mientras le hizo saber: "No me voy a quedar más callada. Dejá romper las pelotas. Densa". ¡Tremendo!

Licha Navarro habló de la situación límite de Martina en Gran Hermano con la muerte de la abuela: "Lástima"

Lisandro Licha Navarro habló de la particular situación que atraviesa Martina Pereyra en la casa de Gran Hermano 2024 al no enterarse de aún de la reciente muerte de su abuela y enviarle un saludo cuando nominó.

"La decisión es 100 por ciento de la familia", indicó el ex GH sobre su experiencia dentro del reality en su visita al ciclo Intrusos, América Tv.

"Yo, por ejemplo, le dije a mi familia si llega a haber un Congelados, sin saber que iba a estar, bajo ningún punto de vista metan a mi perro porque iba a preferir abrazarlo y que me echen", dejó en claro.

Y sobre la posibilidad de una muerte cercana y cómo accionar, Lisandro explicó: "Nunca lo llegás a analizar, no tenía esa posibilidad en alguien cercano".

"No creo que nadie lea bien el contrato", se sinceró. Y reconoció que en el casting mintió al decir que era soltero y que a él nadie le preguntó sobre qué hacer si llegase a ocurrir una situación semejante con alguien de su círculo cercano.

"Me da una lástima terrible ver que le mande saludos a la abuela. En este caso la producción está respetando la decisión de la familia. Es muy fino todo", aseguró el ex participante.

"Si Santiago le cuenta lo que pasa la podés quebrar", explicó Licha Navarro, y dejó en claro que él no comparte que no le avisen de lo sucedido con la abuela.