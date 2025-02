Pelotazo fatal: Murió Facundo Uriel

A pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, al llegar al centro médico, Facundo ya no presentaba signos vitales. "Ingresó muerto", confirmó Lucrecia Benedetto, subdirectora del hospital, en declaraciones a Cadena 3 Rosario. La doctora explicó que, a pesar de realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 45 minutos, no se obtuvieron resultados positivos. "Lamentablemente no tuvimos resultados," lamentó Benedetto.

El caso ha generado desconcierto, ya que Facundo era un joven aparentemente sano y activo. "No es algo frecuente," indicó la subdirectora del hospital, al señalar que este tipo de incidentes son difíciles de prever y entender. La causa exacta de su fallecimiento aún no está clara, pero se están realizando estudios para determinar las razones de su trágica muerte.

La justicia ha iniciado una investigación sobre este infortunado suceso, a cargo del Ministerio Público de la Acusación y con la intervención de la Brigada de Orden Urbano (BOU). El único testimonio hasta el momento proviene de uno de los amigos que lo acompañó al hospital, quien detalló que Facundo recibió un pelotazo en el tórax.

La familia del joven se encuentra profundamente conmocionada ante la noticia, y aún no logra entender cómo un momento de diversión se transformó en una tragedia. "Estamos en shock," expresó un miembro de la familia, visiblemente afectado, al recibir la dolorosa notificación. La comunidad se une al duelo por esta lamentable pérdida que ha dejado una huella imborrable en todos los que conocieron a Facundo.