El importante paso de Zaira Nara en su relación con Facundo Pieres: la prueba que lo confirma 

Zaira Nara y FAcundo Pieres - rumores de compromiso.jpg

Es así que en las últimas horas el periodista Gustavo Mendez se hizo eco de estos crecientes rumores y planteó la posibilidad ante sus casi 100 mil seguidores. “Rumor: ¿Zaira Nara y Facundo Pieres comprometidos?", escribió el panelista de Implacables (El Nueve).

Y si bien el periodista aclaró que era sólo una pregunta y no una afirmación, alcanza con ir a las redes de la menor de las Nara y comprobar que en uno de sus recientes posteos en su perfil de Instagram se la ve posando con una alianza de oro en su dedo anular izquierdo, lo que confirmaría las cada vez más potentes versiones de compromiso de la parejita. ¡Felicidades!

Zaira Nara con alianza.jpg

El reproche del novio de Zaira Nara, Facundo Pieres, a Wanda en plena guerra con Icardi

A pesar de su bajo perfil, el polista Facundo Pieres, de novio con Zaira Nara, habló públicamente del inusitado escándalo legal que enfrenta actualmente su cuñada Wanda Nara con Mauro Icardi en medio de su mediática separación.

Entrevistado por Sofía Martínez, el polista reveló que intentó aconsejar a la hermana de su novia, pero aseguró que no tuvo suerte.

“¿A Wanda le diste algún consejo?”, consultó sutil la periodista deportiva metiéndose así en el terreno de la farándula. “Sí, varios. Pero no me escucha. No me quiero meter particularmente en nada, pero siempre hablo. No tanto porque no la vemos mucho, ya que ella también viaja y labura un montón”, lanzó sereno pero seguro de sus palabras.

En tanto, Pieres disparó abiertamente que hay varias cosas que no le gustan de la familia de su novia. “Yo digo lo que pienso, siempre. Tengo esa confianza con Zaira como para poder hablarlo también. Siempre me dio esa cuota de confianza, que no es fácil en una familia tan popular. Hay muchas cosas que no me gustan y no quiero ser parte”, concluyó firme.