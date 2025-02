Ángel de Brito se refirió a su cruce con Migue Granados y lo expuso como nunca: "Nos pidió..."

En este contexto, el periodista tuvo este viernes un mano a mano con Luis Ventura en A la Tarde (América) y amplió su malestar con Granados, exponiendo polémicas actitudes.

“En mi caso fue muy sencillo, la llamó a Dalma que trabaja conmigo. No Migue, yo con él no tengo relación y por eso tampoco le contesté, pero la llamó alguien de su canal para hacer un evento, el Maradona Day", reveló.

Angel Migue Granados

En ese sentido, remarcó que Dalma fue quien le contó el llamado que recibió y explicó: "Como nosotros habíamos tenido una charla con Migue y sus productores de no caer en estas cosas, y cayeron, nada, lo puse en Twitter y chau”.

“A mí no me parece mal que si ofrecen algo mejor la gente se vaya, es parte del juego. Lo que no me gusta es que si tenes buena onda con alguien, te vengan por atrás, un llamado no cuesta nada", reconoció.

“Así como llaman para pedir que no pasemos ciertas notas o no hagamos ciertos contenidos…Migue en algún momento tuvo alguna polémica, nos pidió si podíamos evitarlo y lo hicimos”, agregó.

De esta manera, dejó en claro que Migue no respetó una cuestión de códigos y Ángel se sintió traicionado por los favores que le dio al conductor de Olga en el pasado.

Ángel de Brito no se anduvo con vueltas con Diego Brancatelli y lo calificó de la peor manera

Florencia Peña lanzó una sorpresiva crítica contra Carlos Tevez en su visita al streaming de Flavio Azzaro que generaron mucha repercusión.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, dijo la actriz sobre el ex futbolista de Fuerte Apache.

Y siguió dejando en claro su lineamiento político contrario: "Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”.

Lo cierto es que mientras se analizaba este tema en Ángel responde, Bondi Live, Ángel de Brito lanzó una picante comentario contra Diego Brancatelli.

“Cuando uno ve a Brancatelli es el discurso calcado, es el de ‘estos jugadores no representan...”, comentó el panelista Santiago Riva Roy haciendo un paralelismo con el pensamiento de la actriz con el periodista de C5N.

A lo que Ángel de Brito irrumpió: “No, pero Brancatelli es estúpido, no se lo puede comparar con Flor Peña”. Y continuó: “Brancatelli leyó el celular nada más”.

Luego recordó el comercio que abrió el periodista hace unos años y debió cerrar al poco tiempo ante la crisis económica: “Brancatelli fundió el supermercado”, concluyó el conductor muy duro con su colega.