Sabrina Rojas habló tras su polémico descargo y aclaró cómo es la relación de Luciano Castro con sus hijos

Ante el revuelo que este posteo generó, en Puro Show (El Trece) fueron en busca de la conductora, que aclaró cómo estaban las cosas con Luciano.

“No fue más que una reflexión en mis redes, pero viéndolo de afuera todo se distorsiona. Lo mío es una reflexión sobre lo que nos sucede a las mujeres. No le quiero caer puntualmente al padre de mis hijos", aseguró.

Sabrina Rojas contra Luciano Castro

En ese sentido, amplió: "No tiene nada que ver si la otra persona está de novio o no. La poca empatía de que siempre lo lleven a un posible despecho. Luciano está. A veces me gustaría que esté de alguna manera y de alguna no, pero eso tiene que ver conmigo".

"Es un padre presente, un buen padre, mis hijos lo aman. Después nos vamos a putear diez veces más porque yo creí que vos debías estar ahí y para vos no, o no te importaba tanto como a mí, pero esas cosas son el ida y vuelta de una pareja. Pero mis hijos tienen un padre presente", aclaró.

Por último, respondió a quienes la acusan de estar celosa de la relación que tienen Castro y Griselda Siciliani y expresó: “Si cada vez que vamos a hablar es porque tenemos celos a la pareja de tu pareja, entonces nunca van a escuchar tu argumento verdadero".

"Estamos hablando de dinámica de familia, y muchas veces no lo hago de la mía propia. Muchas veces hablo desde la empatía hacia mujeres y las historias que me cuentan. Yo hablaba de la dinámica de los hijos. Después, la vida sentimental de cada uno, afuera”, finalizó.

Embed

La sorpresiva declaración de Sabrina Rojas sobre Envidiosa, la serie que protagoniza Griselda Siciliani

No es ninguna novedad que Sabrina Rojas no mantiene la mejor de las relaciones con Griselda Siciliani, actual pareja de su exmarido y padre de sus dos hijos.

Lo cierto es que cuando Luciano Castro oficializó su noviazgo con la ex de Adrián Suar, la conductora de Pasó en América (América TV) no se sorprendió en lo absoluto y dejó entrever que Griselda habría sido la tercera en discordia en algún momento de su matrimonio, con picantísimas indirectas.

Así las cosas, cuando este viernes Sabrina estuvo invitada al piso de Ángel responde (Bondi Live),los usuarios no duraron en consultarle si había visto Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani que acaba de estrenar su segunda temporada en Netflix.

"Cuando estuve en pareja con Luciano, conocí a muchos actores, y a partir de ahí me costó ver ficción argentina, porque al conocerlos y tratarlos, me costaba meterme en la historia. Incluso las novelas que él hacía, no las veía", argumentó inmediatamente la ex de Castro.

Al tiempo que respecto de Envidiosa, sorprendió a todos al halagar su trabajo. "Vi dos capítulos. No sé bien por qué la dejé. Ella y todo el elenco me parecen espectaculares. Ella me parece maravillosa como actriz", comentó.

En ese momento Carla Conte y Julieta Argenta, quienes le están haciendo el aguante a Ángel de Brito que está de vacaciones, intervinieron celebrando que supiese separar la cuestión personal de la obra de la actriz. "Sí, en ese sentido, sí", aseguró entonces Sabrina dejando en claro que su enfrentamiento mediático con Griselda no le impide tener una visión objetiva de su trabajo como artista.