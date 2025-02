Jésica Cirio rompió el silencio tras la denuncia a Elías Piccirillo y comunicó una firme decisión

Luego, respondió a las declaraciones del denunciante Francisco Hauque, que aseguró que ella tenía conocimiento sobre los movimientos de su esposo.

“Y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara a decir todas las cosas que dijo falsas... Lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así”, manifestó.

Por último, explicó los motivos de su silencio y concluyó: “Está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire de ningún lado, no estoy dando notas. Fue la decisión que tomé hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea. Me siento más cómoda así. Muchas gracias”.

Rocío Marengo apuntó contra Jésica Cirio en medio de la denuncia a Elías Piccirillo: "La cuidan"

Jésica Cirio quedó nuevamente en el ojo de la tormenta cuando hace algunas semanas salió a la luz que su actual marido, el empresario inmobiliario Elías Piccirillo, fue acusado por estafa y deudas millonarias.

En medio del revuelo, las cámaras de A la Tarde (América TV) hablaron con Rocío Marengo, quien tiene complicados antecedentes en su relación la modelo ya que asegura que fue desvinculada de un trabajo allá por el 2013 luego de nombrarla al aire.

“Yo veo que la cuidan mucho. Pero bueno, habrá motivos para cuidarla como la cuidan. Haber estado en esos temas, y estar de conductora de Telefe, canal de la familia, con esos temas tan poco claros, la felicito. Habla muy bien de ella…”, deslizó cuando le preguntaron por la causa de Piccirillo.

Luego, profundizó en su planteo y explicó: “La cuidan muchos programas que no hablan ciertas cosas que a uno como público le gustaría saber. Me parece que es raro a veces cómo tratan ciertos temas".

"Los movimientos de dinero que manejan, a veces son demasiado altos y ostentosos. Habrá trabajado mucho porque mantiene un nivel de vida muy alto", comentó algo irónica dejando claro que aun mantienen ciertas rispideces.