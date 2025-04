Elba Marcovecchio expuso a Wanda Nara con dato clave sobre su engaño para complicar a Mauro Icardi

En este contexto, la letrada sentenció: "Hay cosas que se dicen en la tele y no suceden en el expediente. Allí, la mamá jamás pidió la revinculación con los nenes. Jamás. Como tampoco lo de los perritos de Turquía. No hay un sólo pedido de eso".

Sobre el acto escolar de las niñas a las que no habría asistido el futbolista, según contó Wanda en LAM (América TV), Elba Marcovecchio contradijo la versión de la mediática.

"Yo estaba online con Mauro el día que iba a retirarlas, que era el del acto, y estaba mucho antes del horario en la puerta del colegio. No fue un chofer como se dijo, fue él y hubiera entrado sin problemas de haber sabido".

En esa línea, la abogada destacó cómo es su cliente como papá: "Es muy difícil enojarse con Mauro porque enseguida vez lo excelente papá que es y el amor que tiene por sus hijas y sus hijas hacia él".

"La gente no es perfecta y no hace todo a rajatabla pero tenés a un excelente papá que ama a sus hijas y que se quedó en Argentina para estar con ellas. Cancela viajes para estar con ellas y no me importa el incumplimiento de la otra parte, no voy a hacer alusión. Cancela todo para estar con sus hijas y las entrega el día que se acuerda", fundamentó.

Y sobre la desobediencia en la revinculacuón que tanto revuelo generó por la presencia de la China Suárez, la abogada reconoció: "Mauro hace muchísimas cosas y quizás en una lo guió la naturalidad de la familia. Mauro crió cinco hijos y no es ningún pase de facturas. Está acostumbrado a ensamblar, a ser padre, padre coraje le podríamos decir".

"Si esto tiene sus consecuencias, es cierto, pero no hay animosidad ni contra la Justicia y menos aún contra sus hijas, que es una de las barbaridades que he escuchado. Que Mauro va contra sus hijas es algo imposible", comentó la letrada.

Se conocieron las pericias psiquiátricas de Mauro Icardi que Wanda Nara denunció como desaparecidas

En una nota con LAM, América Tv, Wanda Nara habló sobre incumplimiento de Mauro Icardi en la revinculación con sus hijas y aseguró que en el expediente de la causa sus pericias psicológicas habían desaparecido.

Bajo este contexto, Yanina Latorre desmintió dicha acusación en Sálvese Quien Pueda y mostró el expediente con los detalles de las pericias que fueron realizadas al futbolista.

"Quiero decir que está en el mismo expediente, no es que lo sacaron, está atrás. No es un hoja separada y la encontré, termine Wanda y empieza Icardi. Nadie lo voló del expediente. Con una fuente judicial, pedí que busque el expediente y está", aseguró Yanina con el documento en mano.

Luego de dar detalles sobre las pericias de ambos, la conductora también leyó la conclusión general de la evaluación y leyó: "Hay una marcada dificultad en los acuerdos de coparentalidad. Desde la separación no han logrado establecer acuerdos sobre la distribución de las responsabilidades".

“Si bien la problemática que surge de los relatos de los entrevistados se trata de una conflictiva entre adultos, los niños se ven afectados por la misma. Ninguno de los adultos ha logrado priorizar y resguardar a los niños involucrados", comunicó.