Se supo por qué Mirtha Legrand no fue a votar desde el regreso de la democracia

“Es casi uno de los rituales de todas las elecciones esperarla porque sabemos que a Mirtha le encanta votar y, lamentablemente, esta es la excepción”, contó la periodista Mariana Mactas antes de leer un mensaje que la diva le envió a Cecilia Martí, también de TN.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca. Besos, sepa el pueblo votar”, le escribió Mirtha a Cecilia.

“Estaba en duda por la lluvia, el cambio de clima y estas actividades que sabemos que tiene. Pero, como sabemos que le gusta mucho votar, la vinimos a esperar en esta escuela. La próxima será”, explicó la periodista.