El Chino Leunis se confundió a Fer Dente con su hermano Tomás: cuál fue su vehemente reacción

“Lo sabe perfectamente Tomi”, dijo el Chino Leunis mirando a Fer, que se encontraba sentado al lado suyo. A lo que Dente reaccionó con una sonrisa y dijo: “Tomi es mi hermano, pero es parecido”.

Y luego el actor agregó: “La verdad, yo me voy a parar y me voy a ir, Mirtha. Yo no te necesito, Silvana Suárez... ¡Y me llevo el postre!”.

De esa manera recordó lo que ocurrió en la mesa de Mirtha Legrand con Silvana Suárez hace casi 20 años cuando se levantó molesta con la conductora y se retiró de la mesa.

Cabe recordar que Fer y Tomás están distanciados hace mucho tiempo y no tienen contacto pese a ser hermanos.

"Uno elige o no estar cerca de tal o cual persona; por más que Tomi sea adorable y una persona hermosa y que todos aman y amamos, a veces es como... ‘No’ y está buenísimo también”, reconocía Fer hace un tiempo sobre su distancia con Tomás Dente en declaraciones a República Z.

Fernando Dente recordó el día que la China Suárez se lo quiso levantar

En medio de las polémicas varias que tienen a la China Suárez como protagonista en el mundo de la farándula por su actual romance con Mauro Icardi, recientemente fue Fer Dente quien sorprendió recordando una picante anécdota con la actriz.

De visita en La noche perfecta, Dente mantuvo una divertida charla con Sebastián Wainraich, en la que salió el tema. “El romance con la China Suárez, ¿es verdad?”, le consultó el conductor de El Trece y Fer asintió serio: “Todo es verdad. ¿Qué querés saber?”.

Ante el "¡todo!" del conductor, Fer Dente generó algo de intriga al argumentar pícaro: “Bueno, está en pareja ella ahora”, a lo que Wainraich retrucó rápido de reflejos "vos también. Pero bueno... ¡fue en una vida pasada!", instándolo a que relate el día que la China Suárez coqueteó con él.

"Ella vino a ver una obra que hacía yo, Casi normales, y me mandó un mensaje directo por Twitter que decía 'Sos HIPNÓTICO', en mayúscula", recordó el Fernando mientras que Wainraich acotó picante: "Uh, mayúscula es 'te quiero comer crudo'".