La confesión bien íntima de Mauro Szeta que horrorizó a Mirtha Legrand: "La decisión más..."

“En realidad fue así: primero yo le dije, ‘no quiero dormir más con vos’”, continuó el invitado a la mesa. Y Mirtha Legrand reaccionó: “¡Ay, qué feo!“.

Luego, Mauro Szeta siguió con su explicación: “Tiene un motivo. Los dos roncamos. Yo me acuesto más tarde que ella porque me quedo mirando en general o causas judiciales o programas de chimento que ya pasaron. Entonces digo: ‘si me acuesto más tarde y ella entra a la cama, está roncando’”.

“La solución armoniosa fue tener camas separadas y nos encontramos cuando tenemos ganas en una cama neutral. Hay un tercer dormitorio. Casados hace 15 años, estamos muy felices”, finalizó el periodista sobre el acuerdo íntimo con su pareja.

mauro szeta.jpg

La crítica más cruel de Mirtha Legrand para herir a Wanda Nara: "Nunca está"

Mirtha Legrand no anduvo con vueltas y cuestionó fuerte a Wanda Nara en medio del escandaloso conflicto con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi metiéndose donde más le duele.

La conductora aprovechó la visita de Ana Rosenfeld en su mesa de los sábados por la noche en El Trece y fue muy dura con el accionar la mediática en cuanto la crianza de sus hijos.

"Nunca he comentado este tema pero me llenan de amor esos chicos. ¿Tendrán ganas de ver a la madre? ¿Quién los cría?", reflexionó picante Mirtha Legrand.

"Los cría la madre", respondió la abogada, de vínculo muy cercano a Wanda hace muchos años. A lo que Chiquita retrucó firme en su postura: "Si nunca está la madre".

"Es extraño todo, es una vida irregular", aseguró en esa línea la conductora de La noche de Mirtha. Y Rosenfeld comentó: "La del artista es una vida irregular".