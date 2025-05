El desgarrador detalle en una foto de Pampita, Benjamín Vicuña y sus hijos que conmovió a todos

Y así como ocurre desde aquella tragedia, los fans tanto de Pampita como los del actor chileno postearon cientos de fotos familiares a modo de homenaje a la memoria de la nena, pero hubo una foto en particular de 2024 que se viralizó por un detalle conmovedor.

Concretamente, se trata de una postal donde Carolina y Benjamín están posando junto a Bautista, Beltrán, Benicio, Amancio, Magnolia y Anita, durante el cumpleaños del primero de los chicos. Allí puede verse detrás de Pampita una flor blanca que resalta en el fondo oscuro, que claramente no pasó desapercibida.

"Y sí, siempre estará allí", "Piel de gallina", "Me erizó el cuerpo" o "Nada es casualidad. Señales...", fueron solo algunos de los muchísimos comentarios al pie del posteo de una admiradora de la modelo y el actor, que compartió este retrato familiar para acompañarlos en ese día tan especial.

Pampita se sinceró al hablar del vínculo con Benjamín Vicuña tras el escándalo de la China Suárez

A comienzos de este año, Pampita se sinceró y habló a corazón abierto sobre su relación con Benjamín Vicuña. La modelo y conductora afirmó que mantiene un vínculo especial con su ex, con quien comparte el dolor por la muerte de Blanca.

En una nota con Barbie Simons para El Observador, la diosa de las pasarelas recordó cuando el galán ganó un premio Martín Fierro como Mejor Actor Protagonista de Ficción y le dedicó dicho reconocimiento con una frase que generó enorme revuelo.

"En el momento no me di cuenta.... estaba feliz por él. Siempre voy a estar feliz que a él le vaya bien en algo", señaló Pampita.

La modelo remarcó que con Vicuña tiene "un lazo muy fuerte". “Nosotros tenemos un lazo muy fuerte, somos sobrevivientes del mismo dolor. Entonces, cada cosa que a él le vaya bien a mí me da orgullo”, enfatizó en referencia a la partida de su hija.

Al finalizar, Pampita destacó que la llena de orgullo cada logro de su ex. "A mí me da orgullo verlo estar parado, verlo seguir su vida, verlo ser feliz, verlo enamorarse de su novia, verlo criar a sus hijos bien. A mí me llena de orgullo verlo parado porque yo lo vi destruido", cerró.