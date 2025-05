Ricardo Darín reveló la verdad de su fuerte pelea con Julio Chávez y contó qué se dijeron en privado

“Sí se terminó eso. Tuvimos un cruce de chats en donde los dos recordamos nuestra inconexión. Y hubo un mutuo pedido de disculpas, si se puede decir de esa forma y todo quedó perfecto”, precisó Darín.

Y dejó en claro sobre la polémica que se generó entre los dos: “En realidad no hubo ningún problema, pero si no le ponés el cuerpo cuando se fogonea es peor, porque dicen que estás agrandado”.

“Se agarraron de una cosa que yo dije hace años con respecto a las transformaciones físicas para un trabajo, como si yo lo hubiera dicho por él y no tenía nada que ver, yo ni sabía lo que iba a ser", continuó.

Esto tiene que ver con el momento de la modificación del aspecto físico de Julio Chávez para su papel en La Ballena. Sin embargo, Ricardo Darín dejó en claro que nunca se refirió a su colega.

“Es un gran actor, una excelente persona y nunca tuve ningún problema con él y no lo voy a tener ahora porque se le ocurra a un medio”, concluyó.

Ricardo Darín hizo una desgarradora confesión sobre la muerte de su hermana Alejandra: "Toda mi vida..."

En las últimas horas, el actor Ricardo Darín recordó públicamente por primera vez a su hermana Alejandra, quien murió el pasado 15 de enero a los 62 años tras una dura lucha contra un cáncer de mama.

Fue durante una entrevista por el estreno de la serie El Eternauta con el diario El País de España donde el actor argentino recordó a su hermana menor, también actriz y desde hacía varios años era la presidenta de la Asociación Argentina de Actores.

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crie. Mi testigo“, confió a corazón abierto.

Y tras hacer una pausa por la evidente emoción, el actor reflexionó sobre semejante pérdida. “Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”, expresó.

Al tiempo que agregó: “No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia“.

Fue allí cuando el reportero recordó que el argentino había asegurado no ser religioso para consultarle si "ahí no envidia la fe de los creyentes", a lo que Darín asintió.

"Por supuesto. Me gustaría depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo, (pero) lamentablemente, eso no me ocurre", admitió.

“Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”, concluyó sincero.