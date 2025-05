Dalma relató la noche de amor que le arruinó a Diego Maradona con una famosa internacional: "Me hizo la cruz"

“Mil veces me pasaba que mi papá no quería salir con nadie. Ellos (los famosos) lo querían conocer a mi papá y mi papá capaz no sabía ni quién era. Me pasó con Colin Farrell. Me dijo: ‘¿De qué juega?’ Le dije ‘dale, no puede ser que no conozcas a Colin Farrell. Y vos te vas a encontrar con él, como sea’”, recordó Dalma entre risas.

“Obviamente se juntó por mí. Y él (Farrell), literal, me dijo ‘¿te querés quedar a tomar algo?’ Mi papá estaba ahí y fue él el que cortó la situación”, contó y luego detalló como fue su gran venganza.

Embed

“Había una fiesta y estaban todos, estaba Javier Bardem, estaba Salma Hayek... Y en un momento la veía a Salma que bailaba con él y él, obviamente, se la seguía, qué sé yo”, continuó su relato.

Ahí, Dalma contó que le insistió a Diego para que la acompañara al hotel y que él la dejó allí y tenía intenciones de regresar a la fiesta y seguir dialogando con la mexicana Salma Hayek, dada la buena onda que generaron.

“Fui y le dije ‘bueno, vamos, pa’. ‘¿Qué vamos? Cruzá el hotel que es acá enfrente’, me respondió. El chabón hizo toda la movida, me acompañó y volvió. Y le dije que no volviera a la fiesta, que no me quería quedar sola", confesó sobre ese momento.

"Yo tenía veinte años y era un hotel del carajo. Y se quedó. Le cagué la noche con Salma y al otro día me hizo la cruz”, añadió con humor sobre aquel pedido que complicó los planes de su papá.

Y cerró: “Con el diario del lunes, Salma, perdóname, ¿dónde estás? ¿Querés ser mi madrastra?”.

salma hayek.jpg

La inquebrantable posición de Dalma Maradona tras la espeluznante denuncia contra Daniel Osvaldo

Esta semana se conoció una dura denuncia contra Daniel Osvaldo por parte de una ex pareja, Ana Oertlinger. En una nota con A la tarde, la mujer relató la violencia que el ex jugador ejerció con su hijo, Gianluca, de 18 años.

"Le pegó en la cabeza, las costillas y los brazos", afirmó Ana Oertlinger en el programa de Karina Mazzocco. En Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, Dalma Maradona se refirió al caso y aclaró que no hablará por su hermana.

“Yo no voy a opinar de nada que no sepa. No tengo por qué responder ni por Daniel Osvaldo ni por mi hermana”, advirtió. "No avalo ninguna situación de violencia", remarcó la hija del astro del fútbol.

Por último, Dalma precisó que sí conoce al hijo de Daniel, pero reiteró que prefiere mantenerse al margen de todo. "Yo al nene lo conozco, estuvo en la casa de mi hermana, adelante de mí no pasó nada. No quiero hablar de más”, cerró.