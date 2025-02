Se supo quién es el novio de Alejandra Maglietti con el que cumplirá su sueño de ser mamá

Para empezar, el año pasado cuando Maglietti habló con la revista Hola! sobre el congelamiento de óvulos que había hecho se refirió a su novio: “Tomé la decisión y estoy feliz, porque ahora vivo en pareja, me gustaría ser mamá, y siento que eso me da la herramienta para concretarlo en algún momento. Si bien no es una garantía absoluta, la posibilidad está y eso me genera tranquilidad”.

Asimismo, en octubre pasado soltó alguna pista más sobre su pareja cuando confesó en la mesa de Mirtha Legrand que su amor "es industrial". Y claro que ante las pícaras preguntas de Chiquita, Maglietti amplió: “Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Se dedica a hacer envases. (…) Nos llevamos bien. No nos casamos, pero vivimos juntos”.

En tanto, una nueva pista llegó en el mes de noviembre pasado cuando Alejandra se hizo presente en la entrega de premios Los más clickeados acompañada por Juan Manuel, si bien optó por fotografiarse sola siguiendo a rajatabla la decisión de no exponerlo mediáticamente, por lo menos no mostrar su rostro.

Ocurre que días después, Alejandra Maglietti compartió la primera foto junto a él desde sus Instagram Stories si bien no se le ve la cara.

Alejandra Maglietti embarazada.jpg

La primera foto de Alejandra Maglietti con su nuevo novio

La modelo, abogada y panelista de Bendita (El Nueve) Alejandra Maglietti hace ya más de un año y medio que está de novia. Y tal vez teniendo presente su fallida experiencia con Jonás Gutiérrez, donde la relación estuvo bastante expuesta, es que con su nuevo amor haya decidido resguardarlo al máximo.

Lo cierto es que hace ya algún tiempo que Alejandra reveló su firme decisión de no mostrarlo públicamente en las redes sociales o en los medios, dado que se trata de una persona que no pertenece al medio.

Alejandra Maglietti y su novio - IG.jpg

Pero este domingo, la panelista de Beto Casella sorprendió a sus casi dos millones de seguidores de Instagram compartiendo una romántica imagen junto a su novio. Así, desde sus Instagram Stories se la pudo ver abrazada a su novio en un ascensor, aunque mantuvo su firme decisión y evitó que se le viera el rostro. Allí escribió escueta: "Y se hizo domingo", junto a un corazón.

Cabe recordar que Maglietti había confiado en una entrevista con Socios del espectáculo que su decisión de no mostrar a su novio tenía que ver con la teoría que después de mostrarlo en redes "automáticamente empiezan a seguirlo un montón de chicas. No sólo eso, le empiezan a hablar".

En tanto, tiempo después en el programa de Mirtha Legrand contó algunos detalles de su amor. "Hace un año y medio estoy en pareja. Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial, hace envases, se dedica a hacer envases", confió mientras aseguraba que si bien no estaban casados, conviven y están muy contentos juntos.