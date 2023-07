Sofía Gala reveló por qué le gusta ir a los cementerios en su tiempo libre

Por lo que se puede ver en las fotos posteadas, la hija de Moria Casán visitó el Cementerio de la Chacarita, uno de los más grandes de la ciudad de Buenos Aires.

Por supuesto que los comentarios no tardaron en llegar, algunos hablando de sus propias experiencias en cementerios y muchos la apoyaron en esta actividad que tiene.

“Yo también! Hasta miro videos en Youtube . Mi papá siempre me dijo “No le tengas miedo a los muertos, tenele miedo a los vivos”, “la abuela me llevaba a pasear de chica, lo conozco de punta a punta y mí primer novio trabajaba en una cochera.. por ende lo iba a esperar ahí , a la capilla del cementerio, para vernos. No parece romántico, pero tengo los mejores recuerdos”, “Me gustan mucho los cementerios,pensé que era rara”, fueron algunos de comentarios que dejaron.

Sofía Gala y una fuerte declaración sobre la relación que mantuvo a los 15 años con un hombre de 40

En medio de la gran repercusión de la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon por abuso sexual infantil, las redes sociales reflotaron una entrevista en la que Sofía Gala habló sobre la relación que mantuvo con un hombre de 40 años cuando ella apenas tenía 15.

En la nota que dio en 2019 a Clarín, la actriz dio detalles sobre el vínculo que ella percibió como algo natural. “Yo estaba sexualizada a esa edad. Ya había tenido relaciones con hombres y con mujeres. Tenía deseo, él me gustaba, tuvimos relaciones. Nunca sentí que fuera un abuso, ni en ese momento ni hoy. Tampoco que él estuviera ejerciendo poder sobre mí”, indicó.

A pesar de que la hija de Moria Casán dijo que cada caso es diferente y que le resulta difícil juzgar, cuando se le preguntó cómo se tomaría una hipotética situación en la que su hija Helena le planteara una situación similar, comentó que evaluaría el contexto y respetaría su desarrollo emocional y sexual a la edad que fuese.

Por último, Sofía Gala expresó una situación que resultó contrastante, incluso con su propia experiencia con alguien 25 años mayor.

“No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de 15; si tenés 30 años y querés estar con alguien de 12, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto”, cerró la actriz.