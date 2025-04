Tato enfrentó cara a cara a El Pestañas y habló de su relación con Luz en Gran Hermano 2024

Había mucha expectativa por el cara a cara entre Tato y el pretendiente de Luz. Se creía que podía haber tensión. Sin embargo, reinó la paz entre ellos ya que el muchacho sabe que su pareja y el uruguayo solo tienen un vínculo de amistad.

En una charla en el streaming room, la jujeña recordó que recordó todo lo que pasó con Selva Pérez, cuando la insultó y trató de “calienta braguetas”.

“La agarré y le dije si podíamos hablar afuera. Le digo que no tengo mi pareja, que voy a jugar como quiero. ‘Si no lo cuidás a tu novio’, que no sé qué. Después te empezás a hacer la cabeza sobre lo que se muestra afuera”, relató.

Luz advirtió en que el objetivo era dejar solo a los dos: “No lo van a lograr. Dije ‘no nos separemos’. Hasta que un día ella vino a pedir perdón con los ojos llorosos”.

El Pestañas, entonces, reconoció la buena química de su novia con Tato. “Se nota que son amigos, a lo mejor afuera pueden mostrar lo que sea, pero son amigos. Es un comentario muy desubicado porque cómo le va a decir ’calienta braguetas’ por tener un amigo”, comentó.

Embed

El fuerte malestar de Tato que puso en alerta a todos en Gran Hermano 2024

Desde el inicio del reality de Telefe, Gran Hermano 2024, Santiago Algorta contó que solo puede ingerir alimentos libres de TAAC (Trigo, Avena, Cebada y Centeno).

Este miércoles, Tato preparó un brownie especial para compartir sus compañeros. Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio no tuvieron mejor idea que hacerle una broma pesada: le subieron la temperatura del horno y le agregaron condimentos a la preparación.

Al ir a ver cómo salió lo que había hecho, el uruguayo se llevó una desilusión porque la masa quedó pegada en el molde por un problema de cocción.

Embed

De todos modos, Tato rescató parte de la preparación para compartir con algunos de sus compañeros.

A las horas de haber probado algunos trozos del brownie, el uruguayo empezó a sentirse mal. "Me cayó como una patada en el pecho!", le comentó a Luchi.

Esta situación podría traer serias consecuencias. Cata y Gabriela serían sancionadas por su comportamiento.