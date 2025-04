La reacción de la madre de Tato tras el ataque de Catalina y Gabriela en Gran Hermano 2024

“Entonces, él lo que tiene diagnosticado y que a nosotros nos preocupó mucho y pasamos muy mal en un momento, es una uveítis, que es una enfermedad inflamatoria y aparte tiene hipotiroidismo", sostuvo.

Y agregó: "Pero lo que tenemos seguro y que es más complicado, es la uveítis, que es una inflamación en la uve. Él tenía un montón de células inflamatorias, había empezado a perder visión y el riesgo de esta enfermedad, en una situación extrema, es que podés quedar ciego”.

Y cerró: “¿Cuál es la solución como toda enfermedad autoinmune? Es no consumir gluten, porque el gluten es muy inflamatorio. Es más, él consume muy poca azúcar también, porque el azúcar es inflamatoria también. Bueno, además de eso, no crecía tampoco, era chiquitito y no crecía, tenía un montón de temas. Se creía que podía haber algo bastante complejo, incluso los glóbulos blancos le daban mal. Empezó a dejar el gluten y, automáticamente, las células empezaron a desaparecer y Santiago empezó a crecer, fue como que le cambió la forma de comer”.

Cata y Gabriela cruzaron todos los límites con Tato y podrían ser expulsadas de Gran Hermano 2024

Catalina Gorostidi y Gabriela Gianatassio quedaron envueltas en una polémica por una actitud contra Santiago Algorta en Gran Hermano 2024.

El uruguayo, que ha contado que solo puede comer alimentos sin TAAC, preparó un brownie especial para compartir sus compañeros.

Cata y Gabriela vieron lo que estaba cocinando Tato y decidieron hacer una maldad. ¿Qué hicieron? Le subieron la temperatura al horno y le agregaron condimentos a la preparación.

El video de ese momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Los fans del muchacho explotaron indignados porque podría sufrir alguna consecuencia en su salud.

Hay quienes exigieron una sanción ejemplar para Cata y Gabriela, que saben de la restricción alimentaria de Tato y del daño que podrían causarle con su accionar.