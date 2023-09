Una historia de amor que no se rinde: Romina Uhrig confirmó que se reconcilió con Walter Festa

Sin embargo, esa reconciliación no duró mucho porque volvieron a distanciarse al tiempo. Ahora y a punto de debutar en el Bailando 2023, Uhrig reveló cómo está su corazón en el nuevo programa de América TV, Estamos okey, con Guido Záffora y Pampito.

"Con Walter, estamos retomando la pareja", contestó Uhrig, quien estuvo de invitada en el piso. "Hace una semana más o menos", contó ante la pregunta de una de las panelistas que quiso saber cuándo volvieron.

"Justo cuando arranca el Bailando", acotó Pampito. "Me arreglé cuando arranca, porque decían que me peleaba siempre cuando nada que ver", le respondió.

"A mí me pasó que salí de la casa, once meses separada, casi un año separada de él. De repente, todo nuevo. Me enteré de un montón de cosas. Arranqué terapia", detalló Romina.

La provocativa reacción del sobrino de Romina Uhrig en la antesala del Bailando 2023

Romina Uhrig no la tiene fácil. Desde que ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 tuvo varias peleas con otros participantes del reality, como por ejemplo con Coti Romero. También tuvo conflictos con su sobrino Fabián Herrera que todavía persisten.

Por eso, y previo al comienzo del Bailando 2023, que iniciará este lunes, Fabián a través de las redes sociales cruzó nuevamente a su tía.

"Che, ¿cuándo esta Coti en el Bailando? Así me pongo la vincha del 'Team Coti'", escribió Herrera en su cuenta de Twitter.

Acto seguido, y a pesar de haber recibido comentarios negativos por no 'ponerse la camiseta' y bancar a su tía, Fabián fue por más. "Más vale, vamo Coti".

"Qué resentido que sos con tu tía, te hiciste conocido por tu tía. Desagradecido, traicionero. Aguante Romina", escribió uno de los internautas que se indignó ante la actitud de Fabián.

El sobrino de Uhrig, sin pelos en la lengua, se defendió: "Ustedes la están mencionando a Romina. Yo no estoy obligado a hinchar por ella, ya lo hice y me pagó de lo mejor. Traicionera ella, no la conocen ni un 1 por ciento de lo que realmente es".