Se conoció el negocio secreto que le dio ganancias millonarias a Romina Uhrig y Walter Festa

Todo se remonta a marzo del 2018, en ese entonces Romina y su pareja fundaron una SRL con el nombre Arroyo del Centro. Con esa sociedad compraron varios autos para posteriormente adquirir una franquicia que los rente en la provincia de Córdoba y lograr un importante rédito económico.

Después de un tiempo, se conoció que ni la ex diputada ni el ex intendente de Moreno registraron los vehículos a su nombre. Por esa razón, cuando se supo ese dato, la Justicia dio inicio a la investigación por enriquecimiento ilícito.

Por medio de la firma Arroyo del Centro, Romina y Walter pudieron llegar a un acuerdo para abrir una franquicia de la rentadora de autos Cactus. Por lo que compraron decenas de vehículo para ponerlos a trabajar en Córdoba. “Los autos estaban a nombre de Cactus porque eran adquiridos en leasing operativo y se iban pagando con trabajo”, detalló Manuel Barrantes, uno de los dueños de la empresa, al portal Infobae.

Romina Uhrig y Walter Festa 02.jpg

Aunque todo iba a bien, debido a la pandemia por el coronavirus, tuvieron que cerrar la empresa de común acuerdo. “Tuvimos una situación similar en varias oficinas cuando se paralizaron las operaciones debido a la pandemia. Repentinamente nuestras operaciones pasaron a cero y fue imposible sostener las oficinas abiertas”, precisó Barrantes.

En ese ínterin, Walter Festa retiró los autos que había adquirido junto a Romina, pero optó por no ponerlos a su nombre sino que mantenerlos bajo el nombre de la empresa Cactus.

“Cuando se cierra una oficina, el franquiciado retira las unidades que ya tiene canceladas y debe transferirlas a su nombre. Desconozco exactamente que hizo Arroyo del Centro desde ese momento”, explicó Barrantes.

Finalmente, lo que trascendió fue que los vehículos terminaron en manos de personas cercanas a Romina y Walter, razón por la cual aún se encuentran investigados por la Justicia. De todos modos, la ex GH insiste en afirman que ella está ajena a la situación, más allá que su ex pareja sí está siendo investigada.

La sorpresa de Romina Uhrig a Daniela Celis tras anunciar su embarazo

Hace unos días, la noticia del embarazo de Daniela Celis sorprendió a todos, en especial a sus ex compañeros de reality en Gran Hermano 2022.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció completamente conmovida en el ciclo de streaming Fuera de joda que tiene junto a otros ex hermanitos.

Embed

Además del posteo de Julieta Poggio feliz por esta noticia, quien se mostró movilizada por este especial momento que atraviesa Pestañela es Romina Uhrig, otra de las grandes amigas que logró en el reality.

"Así fue el abrazo que nos dimos el día que me enteré... Mi negra hermosa mamá... Los amo. Felicitaciones", indicó Romina desde sus historias de Instagram con una emotiva canción de fondo.

Y luego en otra historia agregó: "Felicidades a los papis más hermosos. Los amo con todo mi corazón, muchas bendiciones". De esta manera, los ex participantes del exitoso reality de Telefe van mostrando su alegría y sorpresa por este lindo anuncio.