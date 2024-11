Yanina Latorre cruzó a Romina Uhrig y la liquidó tras las críticas que le hizo a su maternidad

Ante sus cuestionamientos, Yanina recogió el guante en LAM (América) y respondió: “No entienden nada pobrecitas. Yo en un momento dije en mi casa de estudio como en todas las casas del mundo que se trabaja o se estudia. A las dos les deseo haber tenido una madre como yo”.

“Romina Uhrig no sabe conjugar, no sabe hablar, no sabe conjugar. Chicos, yo soy contadora, licenciada en administración y estoy acá, es educación, es cultura y es futuro”, disparó.

Además, sentenció: “Cuando uno es autoritario, educa hijos. Pero estas pibas que van a saber, no tienen ningún talento. Cuestiona persona que sus hijos van a la facultad. A mi hija le faltan cuatro materias para recibirse y a mí hijo dos años, ¿les parece tan mal?”.

“Después te dicen que los hijos de famosos son vagos….Lola eligió derecho directo porque quiso, además quería estudiar la carrera de actriz con Cris Morena que la terminó. Mi hijo, cuando terminó el colegio quiso estudiar Business a los seis meses no le gustó y él solo se pasó a derecho”, planteó.

Por último, remató: “Que me estén cuestionando estas dos fondo de olla…no. ¿Romina canta, baila? ¿Qué profesión tiene? Además de decir pelotudeces…”.

Yanina Latorre arremetió con todo contra Yuyito González: "Prefiero saber de..."

Yanina Latorre no le perdonó el comentario que hizo Yuyito González sobre ella en su programa y este lunes la aniquiló. "Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados", disparó la panelista de LAM (América TV).

En su ciclo Empezar el día (Ciudad Magazine), la pareja del presidente Javier Milei había dicho sobre Latorre a propósito de su participación en lo de Susana Giménez: "Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y de los cuernos... tiene un máster en el tema".

Yanina, fiel a su estilo, no dudó en responderle y en No tienen solución, el programa de Bondi, lanzó:"Prefiero saber de cuernos y de humillaciones, y no ser amante de presidentes y de tipos casados. Sobámela, Yuyito. Que seas la novia de Milei, no te da para decir cualquier pelo... Explicame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y... me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que haga? Soy la víctima, Yuyo".

"A ver si algún asesor presidencial le enseña a la novia del Presidente a tratar a las mujeres. No se bardea una mujer cornuda, sí se bardea una mina que es amante de tipos casados. ¡Quiero ver si te invita Susana y hacés once puntos! ¡Pedazo de fracasada! Me calenté. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, bolu...? Estoy podrida que me digan cornuda", siguió enojadísima.

"¿A vos no te metieron los cuernos, Yuyito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le meta los cuernos Milei a Yuyo, porque hoy me enteré de unas cosas...", cerró filosa.