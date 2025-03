La China Suárez sorprendió con su bikini en Nordelta junto a Mauro Icardi: el detalle que dio que hablar

“La China o se puso gomas o está embarazada, porque así no eran, eh”, escribió la internauta. "Yo creo que esta embarazada", comentó otra seguidora.

En tanto, otro lanzó: “Ya me imagino un pibe de estos dos”. “Estamos esperando ansiosamente noticias de tu boda y bebé”, sumó otra fan.

Por otro lado, la ex Casi Ángeles mostró hace unos días su cambio de look y las redes no tardaron en compararla con Wanda Nara. "Ahora le copia el pelo, jajaja, sos muy básica, mamita"; "Creo que ya empezó con la mechas rubias... ¡¡¡¿¿¿en serioo!!!???" y “Es Wanda Nara dos, unas ganas de parecerse tiene”, dispararon algunos usuarios.

Qué hizo Mauro Icardi con la China Suárez en una plaza pública y que "no le gustará a Wanda Nara"

Wanda Nara y Mauro Icardi no tienen paz. La conductora y el jugador no dejan de estar en los medios, en medio de la feroz batalla judicial y la lucha por sus hijas.

Este jueves en Puro Show (El Trece) mostraron imágenes del futbolista con La China Suárez en una plaza. En el ciclo precisaron que el crack de Galatasaray acompañó a la actriz junto a sus hijos durante un día al aire libre.

El material que pasaron al aire desató un debate picante en el panel. Pochi de Gossipeame, amiga íntima de Wanda, anticipó que este gesto traerá cola. “Esto no le va a gustar a Wanda, porque va a ver a Icardi acompañar a la China a las actividades de sus hijos, y no a la de sus hijas”, señaló.

Angie Balbiani sumó su mirada y fue contundente. “¡Porque Wanda no lo deja!", exclamó, tomando partido por Icardi.

Y remató: "Si bien podría estar reventando la noche, o yendo a cenar porque está soltero (sic), veo a un hombre que crió cinco hijos y ahora no los tiene. Claramente le gusta (estar con nenes), pero está vedado de poder ver a sus hijas”.