Se conoció la millonaria cifra que cobró Furia por entrar a la casa de Gran Hermano 2024

"Yo no creo que Telefe necesite una participante porque es Gran Hermano", opinó la exparticipante del reality, Ximena Capristo.

Luego, De Brito les preguntó sin vueltas a las angelitas cuánto había cobrado Furia. La Barby, ahí, le consultó: "¿Dólares?". "No, no en pesitos, muchos. O sea, ganó más que el año pasado", adelantó el presentador.

"¿Por dos semanas o por cuánto?", quiso saber Yanina Latorre. "Por su estadía", le respondió Ángel. "30 palos para Furia para pasar estas dos semanas", contó el animador.

Final explosivo: Furia abandonó la casa de Gran Hermano 2024 y desconcertó a todos

Juliana 'Furia' Scaglione abandonó este miércoles de forma repentina la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe). "Esta casa no la siente, no le vibra", intentó explicar el conductor Santiago del Moro, al comienzo del programa, el motivo de su salida.

Luego, el 'Big' se comunicó con los jugadores y anunció: "Tengo algo muy importante que anunciarles. En estas últimas horas, alguien de ustedes me manifestó su intención de abandonar la casa. Toda despedida es triste para mí. Pero también quiero decirles que, por supuesto, accedí a este pedido. Voy a extrañar mucho a la persona que hoy se va".

"No importa el tiempo transcurrido, ni si fue mucho o si fue poco. Lo esencial es como se transita ese tiempo. Y esta persona ha sabido dejar huella. Me gustaría escucharte a vos, querida Furia", expresó el ojo que todo lo ve.

Acto seguido, la tatuada se paró delante de sus compañeros y explicó la razón de su salida: "No voy a darles el porqué general. No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, después conocerlos y también poder jugar. Creo que, no es por bajarles el nivel ni nada, tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva y veo que la casa no está a ese nivel".

"Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten", remarcó Furia antes de irse por la puerta giratoria.