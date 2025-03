Alejandra Maglietti reveló el nombre de su bebé y el particular pacto con su novio para elegirlo

"Ya me visto a mi estilo, ya está, me cansé de tanta cosa tapada", dijo Maglietti. Y siguió: "Tenemos nombre eh. Lo puedo compartir cuando ustedes me digan, no lo dije en ningún lado".

Embed

Luego, ante las consultas de sus compañeros, la abogada reveló el nombre elegido y cómo se pusieron de acuerdo con su novio.

"Le vamos a poner Manuel. Si era mujer el nombre lo elegía yo, que ya lo tenía elegido hace muchos años, era como mi nombre, y si era varón lo elegía él, así que lo eligió él", indicó Alejandra Maglietti.

"Me encanta el nombre igual. Me gusta más que quede Manu, le van a decir así", cerró emocionada mostrando su creciente pancita.

alejandra maglietti bendita.jpg

Alejandra Maglietti contó su experiencia con un tratamiento de fertilidad antes de quedar embarazada: "Es..."

Alejandra Maglietti visitó este domingo el programa Almorzando con Juana, El Trece, y habló del método de fertilidad al que se sometió antes de quedar embarazada.

"Bueno, quiero saber de tu embarazo, ¿cómo estás, cómo te sentís?”, le consultó la conductora. “Me dormí todo, todavía estoy recuperándome de un primer trimestre que solo quería estar tirada. Fatal. Con vómitos, con medicación después mejoré, pero a mí me vino todo”, le contó la modelo, quien está esperando su primer hijo junto a su pareja Juan Manuel.

Más adelante, la nieta de Mirtha Legrand le preguntó a Maglietti si había congelado óvulos y ella le respondió que sí pero admitió que no los utilizó.

“Fue natural, están ahí guardados, uno nunca sabe. Yo, por las dudas, voy a seguir pagando la manutención porque se paga por año”, explicó.

“En su momento fue para mí una experiencia muy buena el hecho de poder crio preservar, lo hice por precaución", agregó, y explicó: “Yo estaba en un viaje y me tocó sentarme con una médica y me empezó a contar que su hija lo había hecho y me dijo que estaba bueno, que era una nueva oportunidad porque dejó de ser experimental en 2012, es una herramienta súper nueva para las mujeres”.

Por último, Alejandra opinó: “Está muy bueno porque hace que el reloj biológico deje de ser un problema. Yo hablo por mí, en mi caso lo viví como algo muy copado. Mi mamá y mi abuela no tuvieron la oportunidad”.