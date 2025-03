La categórica reacción de Yanina Latorre tras las acusaciones de Morena Rial por supuestas infidelidades

En tanto, la conductora decidió responderle en su programa Sálvese Quien Pueda (América) y lejos mostrarse enfurecida hizo un descargo como el ácido humor que la caracteriza.

“Ayer tuve un gran día, fui tapa, me hice la linda, fotos, tengo propaganda propio… ¿Pero pueden creer que un día me duro el divisimo? No te podes pelear con Morena Rial”, comenzó diciendo.

Luego puntualizó en sus acusaciones y disparó: “¡More! No tengo un amante, tengo diez. Camioneta no tengo, a Jumbo no voy, y cojo sin parar pero no salgo chorear con un bebé en brazos”.

Yanina Latorre mandó al frente a dos conductores que fueron a su fiesta de cumpleaños sin regalo: "Lista negra"

Yanina Latorre organizó el fin de semana una gran fiesta por su cumpleaños número 56 llena de familiares, amigos y famosos en Palermo.

Entre otros estuvieron presentes: Marcelo Tinelli, Ángel de Brito, Baby Etchecopar, Laura Ubfal, Pepe Ochoa, Lourdes Sánchez, Fede Popgold, Pía Shaw, La Barby y Ximena Capristo.

Lo cierto es que desde su programa Sálvese Quien Pueda, América TV, Yanina sorprendió al revelar qué dos famosos conductores no le obsequiaron nada.

"Todo el mundo vino con regalo, tengo la lista... Igual les doy una semana de changuí a los que faltan llegar", lanzó picante Latorre en charla con sus panelistas.

"Tengo una memoria perfecta. Marcelo Tinelli, nada. Me mandó un audio que el martes a la mañana me llega su regalo, si no llega lo matamos", agregó filosa dando el primer nombre en cuestión.

Y luego nombró a su amigo y compañero de LAM: "Ángel (de Brito) nada, yo no sé si lo hizo para que haya este ida y vuelta y nos peleemos un rato. Es la primera vez en su vida que viene sin regalo".

"Chicos no es que pido regalos, uno cuando hace cumpleaños espera que le traigan regalos", dejó en claro Yanina Latorre en su programa. Y cerró filosa: "Vas a una lista negra, te mando al frente al aire".