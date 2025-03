Santiago del Moro hizo dos anuncios que revolucionarán la casa de Gran Hermano 2024

Acto seguido, contó que "hasta nuevo aviso no habrá sanciones por hablar de los gritos en el exterior. Ellos no lo saben, pero no se va a sancionar hasta nuevo aviso".

Ahí, Costa acotó: "Las sanciones de esta semana tuvieron que ver con esto". Chiara Mancuso, Luz Tito, Sandra Priore y Bati Larrivey quedaron en placa tras haber hecho comentarios sobre los gritos del afuera.

"Mucho que ver y de alguna manera están complicando mucho el juego. Entonces Gran Hermano dijo 'por el momento le voy a dar un stop'. Nadie ahí adentro lo sabe", le contestó Santiago.

El ataque de nervios y polémica decisión de Chiara que perjudica a todos en Gran Hermano 2024

La sorpresiva salida de Juliana Furia Scaglione de la casa de Gran Hermano 2024 por decisión propia parece no haber calmado los ánimos en el grupo.

Los participantes deben hacer una coreografía de Blackpink con el tema How You Like That en el cual la tatuada tenía asignado uno de los roles principales.

En este contexto fue que se dio un nuevo escándalo en la convivencia ya que Lucía Patrone se impuso a Martina Pereyra como la bailarina principal y Chiara Mancuso no lo soportó y explotó con todo.

La hija del ex futbolista sostiene que es "la mejor bailarina" y que por eso siempre se puso al hombro el tema de las coreografías en la casa. Ante la salida de Furia y no poder tomar el rol central, Chiara se cansó y se plantó.

"No voy a bailar, me chupa un huev... que no cumplan el objetivo. Ojalá salga como el or.. y la gente vote que no", le dijo en llamas a Gabriela Gianatassio en una conversación en la cocina.

"Lo que me falta es que una pen... de 18 años que no hace nada en esta casa me quiera manejar. No voy a parar hasta que se vaya. Acá la que siempre baila y hace las coreos soy yo. Si salieron bien los bailes hasta ahora es por mí", dijo enardecida Chiara en confianza con Gabriela.

"Todo empezó por Furia, que me quiso sacar poder. No tengo la culpa si yo bailo desde los 9 años. Encima están todos los originales avalando esto, genial", fundamentó su firme postura de bajarse del desafío que podría complicar al resto del grupo.

No colaborar con las prácticas es algo afecta a todos por más que se trate de un desafío planteado por Gran Hermano y no de la prueba semanal, y apuntó directamente contra Lucía, con quien había discutido muy fuerte horas antes por algo que habría dicho Sandra.

"Bajame cinco cambios, ¿qué te pasa? ¿Quién te pensás que sos? Te haces la viva, tomate un té de tilo amiga", le advirtió fuerte Lucía a Chiara.